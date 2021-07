HelloFresh ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Im dritten Quartal 2020 habe man 162 Mio. Mahlzeiten an etwa 5 Mio. Kunden verkauft. Gerade in der Pandemie entdeckten einige die Sache mit den Kochboxen. Diese werden schließlich bequem und sicher nach Hause geliefert. Inwiefern Kochboxen aber auch nach der Pandemie noch geordert werden, ist durchaus fraglich. Fakt ist aber wohl: In den vergangenen Tagen profitierte die Aktie von HelloFresh von den zunehmenden Sorgen, dass die Delta-Variante des Corona-Virus erneut zu Schließungen und Einschränkungen führen könnte.

Börsenwert von fast 15 Mrd. Euro