Beesafe und Compensa, Teil von VIG Polen, arbeiten bei Umgestaltung des Preisfindungsprozesses mit Akur8 zusammen

Die speziell für Versicherer entwickelte Lösung von Akur8 verbessert die Preisfindungsprozesse für den Sektor, indem sie die Risiko- und Nachfragemodellierung mithilfe einer eigenen, transparenten KI-gestützten Technologie automatisiert. Der Hauptvorteil für die Versicherer besteht aus einer höheren Geschwindigkeit bei gleichzeitiger umfassender Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle.

Die VIG (Vienna Insurance Group) ist eine der größten international tätigen Versicherungsgruppen und zählt zu den führenden Versicherern in Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Durch die Zusammenarbeit mit Akur8 im Kfz-Versicherungsbereich wird Compensa die digitale Transformation weiter beschleunigen und den Kernprozess der Preisfindung transformieren. Das von der VIG Polen neu gegründete Unternehmen Beesafe für vollständig digitale, direkte Prozesse wird mithilfe von Akur8 sein neues Produkt auf den Markt bringen und die Vorteile einer beschleunigten Markteinführung ausschöpfen.

„Wir freuen uns sehr, die zu VIG Polen gehörenden Unternehmen Beesafe und Compensa dabei zu unterstützen, einen entscheidenden Schritt mit Blick auf die Differenzierung bei der Preisfindung zu machen und die digitale Transformation in ihrem Bereich voranzubringen. Sehr gerne werden wir Beesafe bei der Einführung der digitalen Prozesse begleiten und ihnen dabei helfen, den polnischen Verbrauchern ihr Produkt zeitnah zur Verfügung zu stellen“, sagte Samuel Falmagne, CEO von Akur8.

„Es ist schön, VIG in Polen bei der Gründung eines neuen Unternehmens unterstützen zu können und gleichzeitig die Präsenz von Akur8 in Europa zu stärken. Mit Polen sind wir bislang in sieben europäischen Ländern vertreten“, so Brune de Linares, Chief of Sales von Akur8.

„Wir sind sehr stolz, mit dem rein digitalen Unternehmen Beesafe, das stark auf Versicherungstechnologie setzt, trotz der Herausforderungen mit Blick auf Covid an den Start zu gehen. Dies ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass sich das Team der digitalen Transformation in unserem Sektor verschrieben hat, unterstützt durch die Spitzenlösungen von Akur8 bei einem so strategischen Prozess wie der Preisfindung, insbesondere bei der Einführung eines neuen Produkts“, meinte Rafał Mosionek, CEO von Beesafe und Mitglied des Management Board der polnischen VIG-Gesellschaft Compensa.