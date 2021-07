Owl Labs schließt europaweite Vertriebspartnerschaft mit führendem IT-Anbieter Bechtle

Owl Labs, führender Anbieter kollaborativer Videokonferenzlösungen und Klassenzimmertechnologie, hat eine strategische Vertriebspartnerschaft mit Bechtle, dem größten IT-Systemhaus in Deutschland und einem der führenden IT-Anbieter Europas, geschlossen. Owl Labs stärkt damit seine Präsenz in wichtigen europäischen Märkten und baut damit die Reichweite, den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz seines preisgekrönten Flaggschiffs, der Meeting Owl Pro weiter aus. Die Kooperation eröffnet Owl Labs Zugang zu über 80 Bechtle-Standorten in der DACH-Region und E-Commerce-Tochtergesellschaften in 14 weiteren europäischen Ländern, darunter Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Polen, Ungarn, Schweiz, Österreich und die Tschechische Republik.

"Führungskräfte in ganz Europa setzen nach der Pandemie zunehmend auf hybrides Arbeiten. Unser aktueller State of Hybrid Work Report zeigt, dass 89 Prozent der Führungskräfte in ganz Europa davon ausgehen, in Zukunft mit hybrid aufgestellten Teams zu arbeiten. 36 Prozent der europäischen Unternehmen investieren deshalb jetzt in neue Kommunikationstools und -technologien, um diesen dauerhaften Wechsel zu hybrider Arbeit zu erleichtern“, erläutert Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs, die Hintergründe der Partnerschaft: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Bechtle, um diese schnell wachsende Nachfrage zu befriedigen. Unsere Kooperation wird es für Unternehmen in Europa einfacher machen, die Collaboration-Technologie von Owl Labs zu nutzen und mit ihr eine klare und effektive Kommunikation aufrechtzuerhalten und zu erleichtern – unabhängig vom Standort der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."