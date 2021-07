Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen begrüßen die geplante Ausweitung der Testpflicht bei Reiserückkehrern. "Wir sollten alles, was möglichst wenig Einschränkungen bedeutet, jetzt tun, um wieder schlimme Situationen bei Corona zu vermeiden", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer den Sendern RTL und n-tv."Ob das jetzt gleich über alle Verkehrsmittel sein muss, das sei mal dahingestellt. Richtig ist aber, dass wir vorsichtiger sein müssen." Der Grünen-Politiker sprach sich dagegen aus, angesichts des sinkenden Impftempos und Millionen ungenutzter Dosen in den Kühlschränken bereits jetzt mehr Impfstoff an ärmere Länder zu spenden. "Der Punkt ist noch nicht gekommen."Wann er kommen wird, hänge davon ab, wie viele Impfdosen in den nächsten Wochen genutzt werden. "Wenn wir die partout nicht loswerden, also bevor sie verfallen, ist natürlich zu überlegen, ob man sie woanders hingibt", so Krischer. Zunächst müsse es aber darum gehen, in Deutschland möglichst viele Menschen zu impfen. Dafür müsse man noch deutlicher werben.