Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal vor den am 29. Juli erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die sowohl über dem Strich als auch unter …