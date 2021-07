Bayer prallt nach unten ab, Aktie kräftig im Minus

Die Aktien des Pharmagiganten Bayer haben nach dem Verlaufstief vom 19. Juli bei 49,02 Euro eine Aufwärtskorrektur durchgeführt und sind wieder bis 51,50 Euro angestiegen. An diesem Widerstand kommen die Aktien von Bayer aktuell nicht weiter. Übergeordnet befindet sich die Aktien von Bayer in einem jahrelangen Abwärtstrend. Es bietet sich eine Short-Chance!

Die Aktien von Bayer verlaufen seit Jahren in einem großen fallenden Trendkanal im Wochenchart und sind in den Vorwochen an der oberen Begrenzung dieses Trendkanals wieder nach unten abgeprallt. Es könnte nun zu einem langfristigen Rücklauf bei den Bayer-Aktien kommen.