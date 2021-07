Marktkompass 15.500 DAX schwächer | Umsätze schwach | TESLA top | China flop | BIONTECH | OTIS

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Umsätze an den Börsen. Wir schauen auf die Ergebnisse von TESLA und auf die Probleme in China. Außerdem im Fokus: BIONTECH forscht in Sachen Malaria und OTIS untermauert den Trend mit Zahlen.