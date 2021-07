Microvast Holdings, Inc. wird an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „MVST” geführt

Microvast, Inc. („Microvast" oder das „Unternehmen"), ein führender globaler Anbieter von Batterietechnologien der nächsten Generation für kommerzielle und Spezialfahrzeuge, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss mit der Tuscan Holdings Corp. (Nasdaq: THCB) („Tuscan") abgeschlossen hat. Der Unternehmenszusammenschluss wurde am 21. Juli 2021 im Rahmen einer außerordentlichen Aktionärsversammlung bewilligt. Das fusionierte Unternehmen wurde in „Microvast Holdings, Inc.” umbenannt, um mit seinen Stammaktien und Optionsanleihen am 26. Juli 2021 an der Nasdaq unter den Tickersymbolen „MVST” und „MVSTW” den Handel zu eröffnen.

