Frankfurt (ots) -



- Jeder Zweite erwartet inzwischen deutlich mehr von digitalen Services als noch

vor der Pandemie.

- Online-Shopping-Experience gilt als Maßstab für Homeoffice, Homeschooling und

digitale Bürgerservices.

- 9 von 10 Befragten erwarten umfassende digitale Bürgerservices.



Nach mehr als einem Jahr Covid-19-Pandemie sind die Erwartungen an digitale

Angebote in Deutschland klar gestiegen, so das Kernergebnis einer Umfrage des

Workflow-Spezialisten ServiceNow (http://www.servicenow.de/) und Civey. Die

Erfahrungen aus dem Online-Shopping sowie die nahtlosen und einfachen Prozesse

gelten als Maßstab für digitale Angebote, wie Bürgerservices. Für Unternehmen

besteht Nachholbedarf, denn fehlende positive Kunden- und

Mitarbeiter-Experiences drücken mitunter die Akzeptanz Pandemie-getriebener,

digitaler Services wie Homeschooling und Homeoffice.







ServiceNow : "Die Menschen haben während der Pandemie live erlebt, was ihnen die

Digitalisierung bieten kann. Integrierte, reibungsfreie Services überzeugen

schon seit längerem im Online-Handel - mit einem Klick alles erledigen. Alle

anderen Angebote werden sich spätestens jetzt daran messen lassen müssen, egal

ob es um Bürgerservices, mobiles oder hybrides Arbeiten, Firmen-interne

Serviceangebote oder das zurzeit äußerst schlecht bewertete Homeschooling geht.

Unternehmen müssen den Erwartungen der Mitarbeiter und Kunden an ein hybrides

Arbeitskonzept nachkommen und eine nahtlose Experience bieten, um die Akzeptanz

zu steigern und einem Unternehmen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden."



Pandemie schraubt digitale Erwartungen hoch



Unternehmen müssen sich spätestens jetzt auf eine hybride Arbeitswelt

einstellen. Kunden und Mitarbeiter haben während der Covid-19-Pandemie viele

neue technologische Möglichkeiten kennengelernt. Reibungslose Prozesse und die

hohe Flexibilität, die sie beispielsweise durch das beliebte Online-Shopping

gewohnt sind, erwarten sie nun auch in anderen Lebensbereichen. Daher ist es

nicht verwunderlich, dass bei 60 Prozent der Deutschen die Erwartungen an

digitale Services während der Covid-19-Pandemie gestiegen sind. Besonders

anspruchsvoll ist die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen sowie die Haushalte

mit Kindern. Nur 20 Prozent der Befragten kommen mit einer deutlichen

Digitalernüchterung aus dem pandemie-bedingten Realitätscheck für digitale

Angebote. Bei der überwiegenden Mehrheit haben sich klare Vorstellungen

herausgebildet, wie Angebote digital funktionieren sollten und welche

Nutzererfahrung erwartet werden kann.

