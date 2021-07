Kann die Dürr-Aktie nach der Prognoseanhebung das neue Kursziel von 43 Euro anpeilen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Die Aktie des zu den führenden Maschinen und Anlagenbauers Dürr (ISIN: DE0005565204) befindet sich seit einigen Wochen in einer steilen Aufwärtsbewegung. Wurde die MDAX gelistete Aktie noch am 7.7.21 unterhalb von 32 Euro gehandelt, so verzeichnete sie im frühen Handel des 27.7.21 sogar ein neues 12-Monatshoch bei 39,04 Euro. Die starken Zahlen für das zweite Quartal und die Anhebung der Prognose für das laufende Jahr werden als Ursache für den Kurssprung genannt. Allerdings konnte die Aktie das hohe Niveau nicht ganz halten. Etwa eine Stunde nach Handelsbeginn notierte die Aktie im Bereich von 38,80 Euro, was im Vergleich zum Vortagesschluss noch immer einem satten Plus entspricht.

Kann die Dürr-Aktie, die nach der Veröffentlichung der Zahlen von Warburg Research mit einem Kursziel von 43 Euro zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu diesem Kursziel zumindest die Marke von 41 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.