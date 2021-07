Köln (ots) - Der Amazon-Bestseller-Rang (BSR) ist für viele noch ein Rätsel.Jetzt hat Amazon einige neue Informationen bekannt gegeben, die bisherungeklärte Fragen offiziell beantworten. Wie der Bestseller-Rang bei Amazonzustande kommt und welche Faktoren hierfür entscheidend sind, erklären dieExperten von Amzkey in diesem Artikel.Der BSR, auch Verkaufsrang genannt, zeigt an, wie gut sich ein Produkt imVergleich zu den anderen Produkten der gleichen Kategorie (Browse Node)verkauft. Bisher waren einige Aspekte dieses Besteller-Rangs noch nichtoffiziell bekannt, doch Amazon hat einige der meist gestellten Fragen jetztbeantwortet.

Zunächst weist Amazon darauf hin, dass der Verkaufsrang anhand aller jemals
getätigten Verkäufe einer ASIN, der Amazon-Standard-Identifikationsnummer,
beziehungsweise eines Produkts berechnet wird. Dabei werden jüngere Verkäufe
stärker gewichtet als ältere. Produktrezensionen und andere Faktoren werden laut
Amazon hingegen nicht berücksichtigt.Des Weiteren gibt der E-Commerce-Gigant bekannt, dass Verkaufsränge nur
angezeigt werden, wenn die jeweiligen Produkte Verkaufsdaten haben und wenn die
Kategorie von Amazon als nützlich ausgewiesen wird - denn nicht für alle
Kategorien werden Verkaufsränge generiert.Varianten in der Berechnung des VerkaufsrangsOb alle Verkäufe einer Parent ASIN für den Verkaufsrang zusammengerechnet werden
oder der Bestseller-Rang für jede Child ASIN einzeln berechnet wird, hängt von
der Website-Anzeigengruppe (WDG) der übergeordneten ASIN ab. Daher muss
sichergestellt werden, dass die untergeordneten und übergeordneten ASINs
derselben Website-Anzeigengruppe zugewiesen sind, um so von einem höheren
Verkaufsrang zu profitieren.Darüber hinaus ist wichtig zu wissen, dass die Verkaufsränge relativ sind. Daher
sollten diese nur innerhalb der Kategorie betrachtet werden: Verkauft man etwa
eine Fahrradpumpe, sollte man sich in der Kategorie "Fahrradzubehör" nur mit
weiteren Fahrradpumpen vergleichen. So erhält man ein korrektes Bild des
Verkaufsrangs.Über AmzkeyDie Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon-Agentur in
Deutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des
Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt.
Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitliche
Amazon-Auftritt verkaufspsychologisch optimiert. Dabei erstellt die
TÜV-zertifizierte Agentur für ihre Kunden Produktfotos, Werbetexte, schaltet
effiziente Werbekampagnen und generiert richtlinienkonforme Produktbewertungen.
Das Unternehmen ist offizieller Amazon-Partner. Mehr Informationen finden Sie
unter: http://www.amzkey.com .