Researchstudie

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 51,70 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



tick TS profitiert weiterhin von der hohen Handelsaktivität an den Kapitalmärkten und erzielt zudem deutliche Einmalerlöse. Kursziel aufgrund der Guidance-Erhöhung angehoben auf 51,70 EUR (bisher: 45,50 EUR). Rating weiterhin Kaufen.



Am 28.06.2021 hat die tick Trading Software AG (tick TS) ihre Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 veröffentlicht. Hiernach hat die Spezialsoftwaregesellschaft ihre Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 28,7% auf 4,35 Mio. EUR (VJ: 3,38 Mio. EUR) steigern können. Der deutliche Umsatzanstieg wurde hierbei vor allem von den lastenabhängigen Erlösen getragen. Diese basierten auf den hohen Volatilitäten des Kapitalmarktes, welche durch die Pandemie ausgelöst wurden. Die durch die Corona-Krise entstandenen Marktunsicherheiten halten größtenteils auch weiterhin noch an und begünstigen eine hohe Handelsaktivität und ein hohes Marktvolumen.



Darüber hinaus konnte durch den kontinuierlichen Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte und die Verbesserung des bestehenden Produktportfolios das Bestandskundengeschäft weiter ausgebaut werden. Diese Entwicklung hat ebenfalls zum Umsatzanstieg beigetragen.



Darüber hinaus hat die Gesellschaft auch erhebliche sonstige betriebliche Erträge erzielen können. Diese resultierten aus einem außerordentlichen Einmalerlös in Höhe von 0,55 Mio. EUR und bewegten sich damit auf Vorjahresniveau (1. HJ 2019/20: 0,61 Mio. EUR). Dieser Einmalerlös beruht auf einer vertraglichen Vereinbarung mit einer Gesellschafterin eines Start-Ups, die sich als erfolgreich herausgestellt hat. tick TS hat hierbei auf die Hälfte des Anspruchs aus diesem Vertrag verzichtet und im Gegenzug den genannten Einmalerlös als Ausgleich erhalten.



Am 13.07.2021 hat tick TS bekannt gegeben, dass der Gesellschaft ein weiterer hoher Einmalerlös in Höhe von 4,48 Mio. EUR zufließen wird. Dieser beruht ebenfalls auf einer vertraglichen Vereinbarung mit einer Gesellschafterin eines Start-Ups, welche sich als erfolgreich erwiesen hat. Weitere Verkaufserlöse aus dieser Vereinbarung mit der Gesellschafterin können laut Unternehmensangaben nicht mehr erzielt werden.



