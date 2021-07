Adagio Therapeutics schließt Partnerschaft mit Biocon Biologics, um Patienten in Indien und ausgewählten aufstrebenden Märkten leistungsstarke und breit neutralisierende Antikörpertherapien gegen COVID-19-verfügbar zu machen

Adagio Therapeutics, Inc., ein klinisch forschendes Biopharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Antikörperlösungen für Infektionskrankheiten mit Pandemiepotenzial konzentriert, meldete heute eine Partnerschaftsvereinbarung mit Biocon Biologics Ltd., um die anhaltende COVID-19-Krise in Südasien zu bekämpfen. Biocon Biologics Ltd. ist ein vollumfänglich integrierter Anbieter von Biosimilars und eine Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Biopharmaunternehmens Biocon Ltd. (BSE Code: 532523, NSE: BIOCON). Gemäß der Vereinbarung wird Adagio Materialien und Knowhow zur Verfügung stellen, mit denen Biocon eine auf ADG20 basierende Antikörpertherapie in Indien und weiteren ausgewählten aufstrebenden Märkten herstellen und vermarkten kann.

ADG20, der führende Produktkandidat von Adagio, wurde als leistungsstarker, lang wirkender und breit neutralisierender Antikörper für die Behandlung und Prävention von COVID-19 als Monotherapie oder Kombinationswirkstoff konzipiert. Im Gegensatz zu anderen auf Antikörpern basierenden Therapien, die speziell auf SARS-CoV-2 abzielen, hat ADG20 in nicht-klinischen Studien die Fähigkeit zur Neutralisierung von SARS-CoV-2 bewiesen, darunter auch besorgniserregende Varianten, sowie einer breit gefächerten Palette anderer SARS-ähnlicher Viren. ADG20 wird derzeit in zwei separaten globalen klinischen Studien der Phase 2/3 untersucht: die Studie STAMP zur Prüfung von ADG20 für die Behandlung nicht hospitalisierter COVID-19-Patienten und die Studie EVADE zur Prüfung von ADG20 zur Prävention von COVID-19.

„Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für die Zusammenarbeit, um die Gesundheit der Menschen weltweit in signifikantem Maß zu verbessern“, so Dr. Tillman Gerngross, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Adagio. „Bei Adagio haben wir viel Zeit darauf verwendet, in unserem globalen Kampf gegen COVID-19 ein hoch differenziertes Molekül zu entwickeln. Unsere Erfolgsbewertung konzentrierte sich von Anfang an darauf, wie viele Menschenleben wir damit berühren können. Wir gehen davon aus, dass diese Partnerschaft einen sehr hohen Platz auf der „Lebensberührungsskala“ einnehmen wird, der Aspekt, der uns bewegt hat, diese Vereinbarung abzuschließen. Und vor allem werden die ausgedehnten Herstellungskompetenzen von Biocon eine großtechnische Produktion ermöglichen. Damit kann dieses potenziell lebensrettende Arzneimittel Millionen Menschen zur Verfügung gestellt werden, die andernfalls keinen Zugang zu einer derartigen Therapie hätten.“