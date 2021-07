Es gibt gute und schlechte Silber-Entwickler. Und dann gibt es auch noch herausragende Silber-Explorer. So wie Vizsla Silver. Das Unternehmen, das in Mexiko aktiv ist, liefert seit Monaten spektakuläre Bohrresultate.

Es gibt gute und schlechte Silber-Entwickler. Und dann gibt es auch noch herausragende Silber-Explorer. So wie Vizsla Silver. Das Unternehmen, das in Mexiko aktiv ist, liefert seit Monaten spektakuläre Bohrresultate von bis zu über 4.400 Gramm Silberäquivalent pro Tonne Gestein.

Ein Umstand, der auch Star-Investor Eric Sprott auf Vizlsa Silver aufmerksam machte. Dieser hält bereits etwa 12% aller ausstehenden Aktien und dürfte in Kürze – wie auch alle anderen Aktionäre – Gratisaktien erhalten. Nämlich dann, wenn Vizsla Silver - wie auf der jüngsten Aktionärsversammlung beschlossen – Gratisaktien eines neuen Kupfer-Spin-Offs namens Vizsla Copper ausschütten wird. Chairman Craig Parry ist sich sicher, dass beide Gesellschaften eine glänzende Zukunft haben. So sicherte sich dieser in der jüngsten Finanzierungsrunde satte 1,2 Millionen Aktien zu je 2,50 CA$. Der Record Date für den Erhalt der Gratisaktien steht zwar noch nicht fest, interessierte Anleger sollten sich mit einem Investment in Vizsla Silver jedoch beeilen, wenn sie in den Genuss der zusätzlichen Anteilsscheine kommen wollen.