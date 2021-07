Tesla (TL0) verdient mehr als eine Milliarde, Umsatz fast verdoppelt

Palo Alto 27.07.2021 - Der US-Autobauer Tesla hat seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das Unternehmen konnte Gewinn und Umsatz steigern, warnte aber auch vor den Problemen, die auch anderen Unternehmen zu schaffen machen.



Tesla hat im zweiten Quartal 2021 einen Umsatz von 11,958 Mrd. USD erwirtschaftet, ein Plus von 98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei wuchs der Umsatz mit Fahrzeugen um 97 Prozent auf 10,206 Mrd. USD, der Umsatz mit Emissionszertifikaten sank um 17 Prozent auf 354 Mio. USD.





Der GAAP-Nettogewinn wurde nahezu verzehnfacht auf 1,142 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD.Das bereinigte EBITDA stieg um 106 Prozent auf 2,487 Mrd. USD.Das Unternehmen verwies bei der Verbesserung der Umsätze auf die starke Absatzentwicklung. Im zweiten Quartal wurden 206.421 Fahrzeuge produziert, mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr.Weiterhin teilte das Unternehmen mit, dass PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 85 MW installiert wurden, sowie Speicheranlagen mit einer Gesamtleistung von 1,274 GWh. Vor einem Jahr waren es 419 MWh.Hinsichtlich der Werke in den USA und Deutschland teilte Tesla mit, dass die Anlagen in Austin Texas im zweiten Quartal weiter ausgebaut wurden. In einigen Bereichen habe bereits die Inbetriebnahme begonnen. In Brandenburg werden Anlagen errichtet und der Tests der Produktionsanlagen hat begonnen. Ob der hohen Nachfrage in Europa wird das Importvolumen erhöht, bis die Anlage produziert.In Austin und Brandenburg sollen die ersten Model Y noch in diesem Jahr vom Band laufen. Das Hochfahren der Produktion soll dabei unter anderem von den Lieferfähigkeiten und den Genehmigungsverfahren abhängen.Der Tesla Semi wurde auf das nächste Jahr verschoben und der Cybertruck soll in Austin beginnen, wenn das Model Y dort gebaut wird.CEO Elon Musk teilte in der Konferenz nach den Zahlen mit, dass die Engpässe bei Halbleitern weiter „recht ernst“ seien. Die Verfügbarkeit von Chips sei der bestimmende Faktor bei der Produktion und es sei schwierig hier die Dauer der Engpässe zu prognostizieren.Tesla schlossen gestern 2,2 Prozent fester bei 657,62 USD.