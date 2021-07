(neu: Kurs, Experte und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Hiobsbotschaften von Morphosys vom Wochenbeginn haben den Aktienkurs auch am Dienstag schwer belastet. Erschwerend hinzu kam eine gestrichene Kaufempfehlung der Commerzbank. Nachdem die Papiere am Montag um fast neun Prozent abgesackt waren, fielen sie am Vormittag um weitere zehn Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende 2016.

Das biopharmazeutisches Unternehmen hatte sich am Vortag zurückhaltender zum erwarteten Umsatz in diesem Jahr geäußert. Zudem dürften die Kosten deutlich höher ausfallen als bislang in Aussicht gestellt, unter anderem wegen der Übernahme des US-Biopharmaunternehmens von Constellation Pharmaceuticals.