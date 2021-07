H&R GmbH & Co. KGaA unterstützt Grüne Wasserstoff-Initiative AquaVentus

- H&R verstärkt die Grüne Wasserstoff-Initiative; gleichzeitig weiterer Baustein zur Umsetzung der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie

- Diversifizierung der Zugriffsmöglichkeiten auf zusätzliche Mengen Grünen Wasserstoffs; Unternehmen bringt Expertise als Betreiber einer der größten regelflexiblen Elektrolyseanlagen ein

Salzbergen, 27. Juli 2021. Die H&R GmbH & Co. KGaA ist dem Förderverein AquaVentus beigetreten und unterstützt damit die Grüne Wasserstoff-Initiative aus mittlerweile rund 65 international führenden Unternehmen, Organisationen und Forschungseinrichtungen. "AquaVentus hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 zehn Gigawatt Elektrolyseleistung aus Offshore-Windenergie in der Nordsee zu installieren", erläutert Detlev Wösten, Chief Sustainability Officer bei H&R. Mit dem Offshore-Windstrom soll auf hoher See Grüner Wasserstoff erzeugt und dann über eine Pipeline an Land gebracht werden. Die Mitglieder der Initiative bündeln dabei langjährige Expertise im Kernbereich Wasserstofferzeugung und -verwertung, in den Feldern Wirtschaftsförderung, Offshore-Energieerzeugung, Pipelinewartung sowie Hafenlogistik und Transport. Die Teilprojekte rund um die AquaVentus-Initiative umfassen verschiedene Module entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette: Von der Erzeugung des Wasserstoffs in der Nordsee bis zum Transport zu Abnehmern auf dem Festland und einem zügigen Markthochlauf. Hierzu gehören zum Beispiel: die Entwicklung von Offshore-Windenergieanlagen mit integrierter Wasserstofferzeugung, ein großskaliger Offshore-Wasserstoff-Park, eine zentrale Abnahmepipeline, Hafeninfrastrukturen, maritime wasserstoffbasierte Anwendungen sowie Forschungsplattformen. "Unsere Mitgliedschaft bei AquaVentus ist ein Teilschritt zur Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die Chemieindustrie wird sich im nächsten Jahrzehnt grundlegend transformieren und wir wollen zur Umstellung unseres Produktportfolios den beständigen Zugriff auf umfangreiche Mengen Grünen Wasserstoffs sichern. Mit unserem bereits bestehenden Wasserstoff-Elektrolyse-Knowhow, unseren Initiativen zur Erzeugung von eigenen Syntheseprodukten und durch unsere Vernetzung mit den maßgeblichen Wasserstoff-Akteuren der Zukunft werden wir unseren Führungsanspruch bei der Weiterentwicklung von PtX-Technologien und klimafreundlichen Produktlösungen untermauern und wollen so einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der gesellschaftlichen Klimaziele beitragen", so H&R-Geschäftsführer und CEO Niels H. Hansen.