Anlass der Studie: Q2/21 Ergebnisse

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 27.07.2021

Kursziel: EUR14,40

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 27.07.2021 (vorher: kaufen)

Analyst: Simon Scholes, CFA



Der Umsatz von ADVA kletterte in Q2/21 um 3,0 % auf EUR149,4 Mio. (FBe: EUR150,1 Mio.; Q2/20: EUR145,0 Mio.); das Proforma-EBIT lag bei EUR14,4 Mio. (FBe: EUR12,0 Mio.; Q2/20: EUR10,1 Mio.). Das Unternehmen war im zweiten Quartal noch nie so profitabel wie in diesem Jahr. Die Digitalisierung sorgte weiterhin für einen höheren Auftragseingang, und der Auftragsbestand lag Ende Juni auf einem Rekordniveau. Der Umsatz wurde jedoch durch die Verknappung von Komponenten eingeschränkt. Das Management schätzt, dass ohne diesen limitierenden Faktor der Umsatz in Q2/21 um EUR10-15 Mio. über dem ausgewiesenen Wert gelegen hätte. In Q2/21 verteilte sich der Umsatz gleichmäßiger auf die drei Technologiesegmente von ADVA - Cloud Interconnect, Cloud Access und Netzwerksynchronisation - als in 2020. Letztes Jahr 2020 war Cloud Interconnect (70% des Umsatzes 2020) der Haupttreiber des Umsatz- und Auftragswachstums, während das Cloud-Access-Geschäft aufgrund der pandemiebedingten Rezession schwach war. Die Nachfrage nach Cloud-Access-Lösungen hat sich im Zuge der wirtschaftlichen Erholung belebt. Die Netzwerksynchronisation bleibt das kleinste, aber am schnellsten wachsende der Technologiesegmente von ADVA. Die Segmente Cloud Access und Netzwerksynchronisation sind margenstärker als Cloud Interconnect, was zu einer Ausweitung der Proforma-Bruttomarge von ADVA auf 38,3 % in Q2/21 beitrug (Q2/20: 34,6 %). Die Margen profitieren auch von einer Verschiebung des Geschäftsmodells hin zu sicheren Netzwerken außerhalb der klassischen Netzbetreiberinfrastruktur, zu Software und Services sowie zu profitableren Wachstumsvertikalen wie Regierungen und Bildung. ADVA konnte ihre Bruttomarge in Q2/21 ausweiten, obwohl ein Anstieg der Komponenten-/Lieferkettenkosten im mittleren einstelligen Millionenbereich nicht an die Kunden weitergegeben wurde. Die Komponenten werden wahrscheinlich auch in H2/21 knapp bleiben, aber das Management erklärte im Q2/21-Bericht: 'Wir sind sicher, dass wir ... attraktive Margen beibehalten können, wenn die Nachfrage weiterhin stark ist.' Wir prognostizieren, dass die laufende Veränderung im Umsatzmix von ADVA die operative Proforma-Marge des Konzerns von 6,0% im Jahr 2020 auf 11,1% im Jahr 2025 erhöhen wird. Wir haben unser Kursziel auf EUR14,40 (bisher: EUR13,00) angehoben, um den über unserer Prognose liegenden Q2/21-Zahlen Rechnung zu tragen. Wir stufen unsere Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Aufwärtspotenzial zu unserem Kursziel < 25% beträgt.



Analyst:

Kursziel: 38,3 Euro