Richtig abgestraft werden heute Bayer-Aktionäre. So büßt der Kurs satte rund zwei Prozent ein. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 50,13 EUR. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Da Bayer immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Die Aktie müsste nur rund zwei Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Dieser für den weiteren Kursverlauf wichtige Wendepunkt stellt sich auf 49,02 EUR. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Antizyklische Anleger könnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Schließlich gibt es die Aktie heute mit einem kräftigen Nachlass. Die Bären unter Ihnen können sich dagegen genüsslich die Hände reiben.

