Krise als Chance - Erdölproduzent mit KGV 1 und ESG-Fokus neu aufgestellt (FOTO)

"Die Akquisition erhöhte die Produktion von Saturn um 2.000 % und veränderte dasUnternehmen vollständig", sagt John Jeffrey und kündigt überdies an, dass diesnicht die letzte Akquisition gewesen sein wird. Aktuell beträgt dieMarktkapitalisierung der Kanadier 60 Mio. CAD und der Net Asset Value (NAV)gemäß Unternehmensangaben 294 Mio. CAD.Das Unternehmen weist einen soliden Plan für die Tilgung des Oxbow-Kaufpreisesvon 93 Mio. CAD nach. CEO Jeffrey erläutert die Details: "DieProforma-Produktion liegt bei etwa 7.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d),wovon 95% hochwertiges Rohöl und 5% Erdgas sind. Unser Ziel ist es, dieProduktion bis Ende 2022 auf 8.000 boe/d zu steigern und zwar durchWorkover-Programme, neue Bohrungen und die Optimierung der aktuellenProduktion."Parallel werde das Unternehmen aus dem gesicherten Cashflow auch denSchuldendienst übernehmen. "Während dies ein bescheidenes und erreichbaresWachstumsziel ist, gehen wir auch davon aus, dass wir in diesem Zeitraum etwa 70Mio. CAD an Schulden zurückzahlen werden, was rund 60 % des derzeitigen Standesvon circa 115 Mio. CAD entspricht. Dies basiert auf Projekten, die sich derzeitin unserem Bestand befinden und durch internen Cashflow finanziert werden.Saturn hat einen erheblichen Teil seiner Ölproduktion zusätzlich abgesichert unddamit den Zeitplan für die Schuldentilgung klar definiert", sagt Saturn Oil &Gas CEO Jeffrey.Die Akquisition hat das Unternehmen auch personell stark erweitert.ESG-Kriterien, die bereits bestanden, konnten bei dieser Gelegenheit verstetigtwerden. "Der Umweltschutz steht bei allen Aktivitäten von Saturn an ersterStelle," so John Jeffrey im Interview und weiter: "Saturn hat 10 Mio. CAD anRegierungsgeldern aus dem Accelerated Site Closure Program erhalten und einezusätzliche Einzahlung von 21 Mio. CAD für die Stilllegung von Anlagengetätigt." Auch Gender-Equality wird betont: "Saturn ist sich der Tatsachebewusst, dass die Ölindustrie in der Vergangenheit von Männern dominiert war undunternimmt daher große Anstrengungen, dies zu ändern. Konkret machen wir das,indem wir Frauen in Schlüsselpositionen mehr Möglichkeiten bieten, während wirunseren Betrieb und unser Personal ausbauen", so Jeffrey.Das vollständige Interview mit Saturn Oil & Gas CEO John Jeffrey über denErdöl-Markt und Wachstumspotenziale:https://ots.de/CXhEYO