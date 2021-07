gesund.de gewinnt weiteren Partner / Vertriebs- und Kooperations-Partnerschaft mit CURA-SAN vereinbart (FOTO)

München (ots) - Der Leistungsverbund CURA-SAN und gesund.de haben eine

langfristige Vertriebs- und Kooperationspartnerschaft vereinbart. Im ersten

Schritt sollen die rund 350 Kooperationsapotheken von CURA-SAN mit der

Online-Plattform vernetzt werden. Die etwa 270 Sanitätshäuser und weitere

Leistungserbringer sollen folgen.



Die Vertriebs- und Kooperationspartnerschaft mit CURA-SAN ist eine

Win-win-Situation. Denn gesund.de setzt seinen Wachstumskurs fort und bezieht

hiermit auch Sanitätshäuser und weitere Leistungserbringer mit ein. Für CURA-SAN

ist die vereinbarte Zusammenarbeit ein Teil der Digital-Strategie und des

Wandels des Unternehmens.





"Mit CURA-SAN konnten wir einen wertvollen Partner gewinnen, der bereits überviele Jahre einen starken Leistungsverbund sowohl für Apotheken als auchSanitätshäuser betreibt und damit die lokale Gesundheitsversorgung stärkt. Wirkonzentrieren uns auf den weiteren Ausbau von gesund.de zu einer umfangreichenGesundheitsplattform mit einem Fokus auf Services und Mehrwerte im Umfeld derEinführung des E-Rezepts. Dabei sind neben den Apotheken auch die Sanitätshäuserund weitere Leistungserbringer von entscheidender Bedeutung", sagt Dr. SvenSimons, Geschäftsführer von gesund.de."Die Kooperation mit gesund.de passt hervorragend in unser Konzept derModernisierung: Neues Logo, digitaler Wandel, mehr Leistung! Unseren etwa 730Mitgliedern aus den Bereichen Apotheke, Sanitätshaus und sonstigenLeistungserbringern bieten wir damit einen weiteren Service, der unser Angebothervorragend ergänzt und die CURA-SAN-Mitglieder fit macht für die digitaleZukunft mit dem E-Rezept", sagt CURA-SAN-Geschäftsleiter Sven Janning. Er fügthinzu: "Wir sind die größte Fachkooperation mit dem Schwerpunkt derHilfsmittelversorgung in Deutschland und sind somit eine Ergänzung zu anderenKooperationen und keine Konkurrenz. Unsere Mitglieder können auf einEinkaufsnetzwerk von ca. 200 Lieferanten zurückgreifen wobei die Bestellungenzentral reguliert werden." Die CURA-SAN Apotheken können ab sofort bei IhremCURA-SAN Ansprechpartner Verträge mit gesund.de abschließen und profitierendabei noch bis zum 30. September von Frühbucher-Konditionen.Bereits jetzt hat sich jede dritte Offizinapotheke in Deutschland für gesund.deentschieden. Im nächsten Jahr sollen die weiteren Leistungserbringer auf derzentralen Gesundheitsplattform eingebunden und so mit den Endverbrauchernvernetzt werden.Über gesund.degesund.de bringt als zentrale Gesundheitsplattform die Endverbraucher mitunterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens wie Vor-Ort-Apotheken, Ärztenund weiteren Heilberuflern zusammen. Unter dem Motto "Gesundheit hat einZuhause" schafft gesund.de damit ein einzigartiges Gesundheits-Ökosystem für dieMenschen in Deutschland. Für Patienten und die lokalen Leistungserbringer bietetgesund.de Mehrwerte im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung desGesundheitssystems und der Einführung des E-Rezepts. Die gesund.de App ist seitMitte Juni in den App-Stores verfügbar. Im zweiten Halbjahr 2021 wird derE-Commerce-Marktplatz im Web folgen. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX,NOVENTI, Wort & Bild, BD Rowa und Sanacorp. Weitere Infos unterhttp://www.gesund.de und gesund-apotheke.de.Über CURA-SANCURA-SAN mit Sitz in Duisburg wurde bereits vor fast 25 Jahren aus der Ideeheraus gegründet, einen starken Leistungsverbund für Sanitätshäuser undApotheken zu schaffen, bei dem die persönliche und unternehmerische Freiheitjedes Einzelnen sowie Offenheit und gemeinsames Handeln zur wirtschaftlichenStärkung aller Partnerunternehmen im Vordergrund stehen. Mit über 730Mitgliedsunternehmen - davon 350 Apotheken - bildet CURA-SAN eine der größtenVerbundgruppen im Hilfsmittelmarkt.