München (ots) -



- Im vergangenen Jahr hat die Bautätigkeit der 100 größten börsengelisteten

Baufirmen global trotz Corona-Krise weiter zugenommen und ist um 3,7 Prozent

gestiegen, in Europa hingegen sank der Umsatz um sieben Prozent

- Weiterhin dominiert China mit einem Gesamtumsatz von mehr als 700 Mrd.

US-Dollar die globale Baubranche, mit großem Abstand auf die nächstplatzierten

Länder Japan, USA und Frankreich

- Nur eine deutsche Firma, die Bauer AG, kann sich mit einem Umsatz von, 1,175

Mrd. US-Dollar in der weltweiten Top 100 platzieren



Die weltweite Bautätigkeit wurde im vergangenen Jahr weniger stark als viele

andere Branchen von den teils massiven Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

betroffen - das zeigt die neue Studie "Global Powers of Construction" von

Deloitte. Dennoch: Der Anstieg staatlicher Krisen-Ausgaben sowie eine höhere

Staatsverschuldung in zahlreichen Ländern könnte zu einer Verlangsamung

anstehender Infrastrukturinvestitionen führen und so die Wachstumsaussichten der

Branche für die kommenden Jahre beeinträchtigen.







Steigerung ihrer Umsätze gegenüber dem Vorjahr realisieren konnten, sieht es in

Europa nicht ganz so rosig aus. Dennoch kann man nicht behaupten, dass Corona

der Baubranche nachhaltig geschadet hat", sagt Michael Müller, Partner und

Leader des Bereichs Real Estate bei Deloitte. "Unter den deutschen gelisteten

Baufirmen konnte sich wie in den Vorjahren nur ein Unternehmen in den Top 100

platzieren."



China legt beim Umsatzvolumen weiter zu, Europa fällt zurück



Der Report analysiert alljährlich die weltweite Bauwirtschaft nach den

wichtigsten Performance-Indikatoren wie u.a. Umsatz, Marktkapitalisierung und

Profitabilität. Demzufolge haben die 100 weltweit größten börsennotierten

Bauunternehmen im vergangenen Jahr mehr als 1,5 Billionen US-Dollar umgesetzt,

ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Rangliste wird wie in den

Jahren zuvor von chinesischen Bauriesen beherrscht, welche gemessen am Umsatz

die ersten fünf Plätze belegen und von einem Dauer-Erstplatzierten angeführt

werden: Die China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC) legte im

Vergleich zu 2019 nochmal 19 Mrd. USD Umsatz zu und weist für 2020 einen

Gesamtumsatz von knapp 234 Milliarden USD aus.



Mit deutlichem Rückstand folgen weitere vier chinesische Unternehmen, bevor mit

dem französischen Baukonzern

Firma in den Top 10 auftaucht. Insgesamt sechs Baufirmen aus dem Land der Mitte Seite 2 ► Seite 1 von 3



