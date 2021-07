Seite 2 ► Seite 1 von 2

Anlageformen mit Aktienfokus erfreuen sich in Deutschland immer größererBeliebtheit. So ist der vom Deutschen Institut für Vermögensbildung undAlterssicherung (DIVA) erhobene aktuelle Geldanlage-Index im Vergleich zurWintererhebung von 41,1 auf 46,7 Indexpunkte noch weiter angestiegen und liegtauf inzwischen sehr hohem Niveau. Das deutet darauf hin, dass immer mehr Bürgernegative Realrenditen fürchten und in der Folge den Schritt weg vonzinsbasierten Anlagen hin zu Geldanlagen mit positiven Renditechancen suchen.Zur Ermittlung des Indexes, der Werte zwischen -100 und 100 annehmen kann,befragt das DIVA halbjährlich sowohl Bürger als auch Geldanlage-Experten zuihrer Haltung gegenüber aktienbasierten Anlageformen. Darunter fallen nebenEinzelwerten per se auch Investmentfonds und fondsgebundene Renten- undLebensversicherungen mit jeweils signifikantem Aktienanteil.Die Bewertungen der aktuellen Lage (43,9 Indexpunkte) und der künftigenErwartungen (49,5 Indexpunkte) sind gleichgewichtet, wobei erstere einen leichthöheren Anstieg verzeichneten. "Im vergangenen Winter gab es zwar einenCorona-Dämpfer, der sich auch im Index zeigte. Im mittelfristigen Trend zeichnetsich jedoch eindeutig eine neue Lust auf Börse ab. Unsere aktuellenIndex-Ergebnisse - sowie im Übrigen auch die Bundesbank und das DeutscheAktieninstitut - bestätigen diese Entwicklung", sagt Professor Dr. MichaelHeuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA.Lediglich bei den 18- bis 29-Jährigen waren die Werte beim letzten Index nochhöher. Eine mögliche Erklärung ist die damalige Euphoriewelle, die von neuaufgekommenen Trading-Apps ausgelöst wurde. "Nutzerfreundliche Trading-Appssprechen in erster Linie junge Leute an und trafen auf große Experimentierfreudeim Lockdown. Über Social-Media-Plattformen wie Reddit wurde diese zusätzlichangeheizt", konstatiert Heuser. Erste Enttäuschungen mit Einzelwerten könntender Grund dafür sein, dass sich diese Euphorie inzwischen gelegt hat. "Dieälteren Altersgruppen sehen aktienbasierte Geldanlagen immer optimistischer. Daskommt nicht von ungefähr", so Heuser weiter, "denn die Inflationssorgen nehmenzu."Die Befragungen im Zusammenhang mit dem Index zeigen: Knapp die Hälfte derBürger (43,5%) und die große Mehrheit der Experten (67%) rechnen mit einer