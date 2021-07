Grünenthal beginnt mit der klinischen Entwicklung eines Glukokortikoid Rezeptor Modulators

Aachen (ots) - Grünenthal gab heute bekannt, dass die ersten Teilnehmer in eine

Phase-I-Studie mit einem Glukokortikoid-Rezeptor-Modulator aufgenommen wurden.

Dabei handelt es sich um einen oral verfügbaren Arzneimittelkandidaten.

Grünenthal strebt die Entwicklung einer Therapieoption an, die eine breite

entzündungshemmende Wirkung aufweist und gleichzeitig ein günstigeres

Nutzen-Risiko-Profil bietet als aktuelle Glukokortikoid-basierte Medikamente -

zu dieser Gruppe gehört beispielsweise Prednisolon.



An der Phase-I-Studie werden 80 gesunde Probanden teilnehmen. Die Studie ist als

direkter Vergleich zwischen Grünenthals Arzneimittelkandidat und Prednisolon,

einem gängigen therapeutisch genutzten Glukokortikoid[1], konzipiert. Durch die

Auswertung verschiedener Biomarker wird die Studie den Einfluss des

Arzneimittelkandidaten auf den Knochenstoffwechsel und den Blutzuckerspiegel

untersuchen. Verminderte Knochenbildung, die zu Osteoporose führen kann, sowie

ein erhöhter Blutzuckerspiegel, der das Diabetes-Risiko erhöht, gehören zu den

häufigsten Nebenwirkungen von Glukokortikoiden. Dadurch ergeben sich trotz ihrer

Wirksamkeit starke Einschränkungen für ihre langfristige

Anwendung.[2],[3],[4]Die Ergebnisse der Studie sollen im ersten Quartal 2022

vorliegen.







und so dem Risiko schwerer Nebenwirkungen ausgesetzt", sagt Dr. Jan Adams, Chief

Scientific Officer bei Grünenthal. "Wir wollen die Lebensqualität dieser

Patienten bei Langzeitbehandlungen erhöhen, indem wir eine Therapieoption

anbieten, die eine breite entzündungshemmende Wirkung mit deutlich weniger

Nebenwirkungen bietet."



Bei dem Arzneimittelkandidaten handelt es sich um eine Entwicklung von

Grünenthal und den derzeit am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoff des

Glukokortikoid-Rezeptor-Modulator-Programms des Unternehmens. Präklinisch

zeichnet sich die Substanz durch eine mit Prednisolon vergleichbare

entzündungshemmende Wirksamkeit aus, zeigt jedoch ein verbessertes Profil

bezüglich Glukokortikoid-typischer Nebenwirkungen.



Für Grünenthal ist diese Phase-I-Studie der jüngste Meilenstein in der

Weiterentwicklung des Forschungsportfolios. Kürzlich kündigte das Unternehmen

eine weitere Phase-I-Studie mit seinem Nociceptin/Orphanin Peptid Rezeptor

(NOP)-Agonist zur Behandlung von chronischen neuropathischen Schmerzen an.

Darüber hinaus informierte Grünenthal über mehrere Phase-III-Studien, die noch

im Jahr 2021 gestartet werden sollen. Sie werden die Wirksamkeit, Sicherheit und

Verträglichkeit des kutanen Schmerzpflasters Qutenza® (Capsaicin) 8% bei

postoperativen neuropathischen Schmerzen und die Wirksamkeit, Sicherheit und



