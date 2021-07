GE Q2 Adj. EPS Better Than Expected; Raises Outlook for Industrial Free Cash Flow Autor: PLX AI | 27.07.2021, 12:26 | 19 | 0 | 0 27.07.2021, 12:26 | (PLX AI) – GE Q2 orders USD 18,300 million.Q2 revenue USD 18,300 million vs. estimate USD 18,100 millionQ2 continuing EPS USD -0.07Q2 adjusted EPS USD 0.05 vs. estimate USD 0.03GE Increasing 2021 outlook for Industrial free cash flow range from … (PLX AI) – GE Q2 orders USD 18,300 million.Q2 revenue USD 18,300 million vs. estimate USD 18,100 millionQ2 continuing EPS USD -0.07Q2 adjusted EPS USD 0.05 vs. estimate USD 0.03GE Increasing 2021 outlook for Industrial free cash flow range from … (PLX AI) – GE Q2 orders USD 18,300 million.

Q2 revenue USD 18,300 million vs. estimate USD 18,100 million

Q2 continuing EPS USD -0.07

Q2 adjusted EPS USD 0.05 vs. estimate USD 0.03

GE Increasing 2021 outlook for Industrial free cash flow range from $2.5B–$4.5B to $3.5B–$5.0B

Outlook for Industrial organic revenues, margin expansion, and adjusted EPS remains unchanged

CEO says confident we are well-positioned to achieve high single-digit free cash flow margins over time General Electric Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

General Electric Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer