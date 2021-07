Andechs (ots) - Mit der Initiative "KlimaBauer" hat die Andechser Molkerei

Scheitz ein einzigartiges Projekt ins Leben gerufen, das direkt in der Region

einen Beitrag zur Vermeidung der Freisetzung sowie der Bindung von CO2 leistet.

Zu diesem Zweck unterstützt und begleitet das Unternehmen seine "KlimaBauern"

bei entsprechenden Maßnahmen, etwa im Bereich des Humusaufbaus und der

Biodiversität. Im Rahmen eines Pressetermins am vergangenen Freitag, 23. Juli

2021, stellte Geschäftsführerin Barbara Scheitz in Andechs das Projekt vor.

Begleitet wurde sie von Prof. Dr. Dr. Urs Niggli vom Institut für nachhaltige

Ernährungs- und Landwirtschaftssysteme "agroecology.science", das das Projekt

wissenschaftlich begleitet, Richard Mergner, Landesvorstand BUND Naturschutz in

Bayern e. V., und Bio-Landwirt und "KlimaBauer" Georg Scheitz.



Beginnend auf dem Betriebsgelände der Bio-Molkerei in Andechs spazierte die

Gruppe aus Referenten und Pressevertretern auf den Hof von Bio-Landwirt Georg

Scheitz. Unterwegs sprachen die Vertreter der Initiative auf einem der Felder

von "KlimaBauer" Scheitz über die Vorreiterrolle der Andechser Molkerei Scheitz

als Initiatorin des Projekts, die Unterstützung des BUND Naturschutz Bayern e.

V., die wissenschaftliche Begleitung durch "agroecology.science" und die

konkreten Maßnahmen der "KlimaBauern".







ein erstes positives Fazit: "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der

Initiative "KlimaBauer" ein Modellprojekt mit Impulscharakter entwickelt haben.

Im Rahmen des Managementsystems, das alle beteiligten ANDECHSER NATUR Bio-Bauern

umsetzen, die als Pilot-Betriebe teilnehmen, werden Umweltleistungen mit

wissenschaftlicher Begleitung sichtbar gemacht, ausgebaut, gefördert und

honoriert. 2 wirksame Maßnahmen zur Vermeidung der Freisetzung sowie der Bindung

von CO2 wurden optimiert und so aufbereitet, dass sie von vielen weiteren

Landwirten adaptiert werden können. Zu den rund 30 Maßnahmen gehören

beispielsweise bestimmte Fruchtfolgen für den Humusaufbau, Unter- und

Zwischensaaten, eine längere Weidedauer der Kühe oder auch

Biodiversitätsleistungen wie das Pflanzen von Hecken."



Richard Mergner, Landesvorstand BUND Naturschutz in Bayern e. V. lobte das

Projekt: "Der BUND Naturschutz freut sich, dass die Bäuerinnen und Bauern der

Andechser Molkerei die Potentiale der Grünlandwirtschaft für die Erhaltung der

biologischen Vielfalt sowie für den Humusaufbau und damit für einen angewandten

Klimaschutz verstärkt nutzen wollen."



Prof. Dr. Dr. Niggli ergänzte passend dazu: "Jeder Landwirtschaftsbetrieb hat

Potentiale, weniger Klimagase zu emittieren und mehr Kohlenstoff in die Böden

einzulagern. Wir konnten diese dank einer guten Beratung nutzen. Auf die gesamte

Landwirtschaft hochgerechnet, ist die Verlangsamung der globalen Erwärmung

massiv. Die Andechser Molkerei hat eine regionale Initiative angestoßen, die

hoffentlich überall kopiert wird."



Stellvertretend für die rund 70 Pilot-Betriebe, die als "KlimaBauern" bislang

schon Teil des Projekts sind, sagte Georg Scheitz: "Die Initiative "KlimaBauer",

von der auch ich ein aktiver Teil sein darf, sichert den kommenden Generationen

fruchtbare und ertragreiche Böden. Darüber hinaus zeigt das Projekt, dass wir

einen großen Beitrag dazu leisten können, klimafreundlicher und somit

zukunftsfähiger zu wirtschaften."



Die Bio-Milch der "KlimaBauern" findet man seit April 2021 in allen ANDECHSER

NATUR Bio-Milchprodukten, die mit dem Logo gekennzeichnet sind: Das sind alle

Bio-Naturjogurt-Varianten sowie Bio-Kefir mild und Bio-Ziegenjogurt im Glas.

"Jede bewusste Entscheidung am Kühlregal ist von besonderer Bedeutung. Denn mit

dem Genuss der ANDECHSER NATUR Bio-Milchprodukte kann Jede(r) 3 einen wichtigen

Beitrag für die Landwirtschaft und den Klimaschutz leisten", so Barbara Scheitz,

Geschäftsführerin der Andechser Molkerei.



Alle Informationen zur Initiative sind für Interessierte auf der Website unter

http://www.klimabauer.de abrufbar.



Pressekontakt:



Für Rückfragen:

ANDECHSER MOLKEREI SCHEITZ GMBH

Irmgard Strobl Biomilchstr. 1 D - 82346 Andechs

Tel.: +49/81 52/37 93 42

Fax : +49/81 52/37 92 01

mailto:i.strobl@andechser-molkerei.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73128/4979015

OTS: Andechser Molkerei Scheitz GmbH





Bereits wenige Monate nach dem Startschuss des Projekts zieht Barbara Scheitzein erstes positives Fazit: "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit derInitiative "KlimaBauer" ein Modellprojekt mit Impulscharakter entwickelt haben.Im Rahmen des Managementsystems, das alle beteiligten ANDECHSER NATUR Bio-Bauernumsetzen, die als Pilot-Betriebe teilnehmen, werden Umweltleistungen mitwissenschaftlicher Begleitung sichtbar gemacht, ausgebaut, gefördert undhonoriert. 2 wirksame Maßnahmen zur Vermeidung der Freisetzung sowie der Bindungvon CO2 wurden optimiert und so aufbereitet, dass sie von vielen weiterenLandwirten adaptiert werden können. Zu den rund 30 Maßnahmen gehörenbeispielsweise bestimmte Fruchtfolgen für den Humusaufbau, Unter- undZwischensaaten, eine längere Weidedauer der Kühe oder auchBiodiversitätsleistungen wie das Pflanzen von Hecken."Richard Mergner, Landesvorstand BUND Naturschutz in Bayern e. V. lobte dasProjekt: "Der BUND Naturschutz freut sich, dass die Bäuerinnen und Bauern derAndechser Molkerei die Potentiale der Grünlandwirtschaft für die Erhaltung derbiologischen Vielfalt sowie für den Humusaufbau und damit für einen angewandtenKlimaschutz verstärkt nutzen wollen."Prof. Dr. Dr. Niggli ergänzte passend dazu: "Jeder Landwirtschaftsbetrieb hatPotentiale, weniger Klimagase zu emittieren und mehr Kohlenstoff in die Bödeneinzulagern. Wir konnten diese dank einer guten Beratung nutzen. Auf die gesamteLandwirtschaft hochgerechnet, ist die Verlangsamung der globalen Erwärmungmassiv. Die Andechser Molkerei hat eine regionale Initiative angestoßen, diehoffentlich überall kopiert wird."Stellvertretend für die rund 70 Pilot-Betriebe, die als "KlimaBauern" bislangschon Teil des Projekts sind, sagte Georg Scheitz: "Die Initiative "KlimaBauer",von der auch ich ein aktiver Teil sein darf, sichert den kommenden Generationenfruchtbare und ertragreiche Böden. Darüber hinaus zeigt das Projekt, dass wireinen großen Beitrag dazu leisten können, klimafreundlicher und somitzukunftsfähiger zu wirtschaften."Die Bio-Milch der "KlimaBauern" findet man seit April 2021 in allen ANDECHSERNATUR Bio-Milchprodukten, die mit dem Logo gekennzeichnet sind: Das sind alleBio-Naturjogurt-Varianten sowie Bio-Kefir mild und Bio-Ziegenjogurt im Glas."Jede bewusste Entscheidung am Kühlregal ist von besonderer Bedeutung. Denn mitdem Genuss der ANDECHSER NATUR Bio-Milchprodukte kann Jede(r) 3 einen wichtigenBeitrag für die Landwirtschaft und den Klimaschutz leisten", so Barbara Scheitz,Geschäftsführerin der Andechser Molkerei.Alle Informationen zur Initiative sind für Interessierte auf der Website unterhttp://www.klimabauer.de abrufbar.Pressekontakt:Für Rückfragen:ANDECHSER MOLKEREI SCHEITZ GMBHIrmgard Strobl Biomilchstr. 1 D - 82346 AndechsTel.: +49/81 52/37 93 42Fax : +49/81 52/37 92 01mailto:i.strobl@andechser-molkerei.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73128/4979015OTS: Andechser Molkerei Scheitz GmbH