Kupfer: Konsolidierung endet schneller als gedacht!

Kupfer legt bereits wieder zu und scheint die KOrrektur hinter sich lassen zu wollen. Das bietet Chancen bei Kupferaktien, deren Verluste zuletzt überproportional hoch ausfielen.

Dem Kupferpreis hat so mancher Analyst eine starken Rückgang prophezeit. Doch die Notiz legt bereits wieder zu und scheint die Phase der Konsolidierung hinter sich lassen zu wollen. Das bietet Chancen bei Kupferaktien, deren Verluste zuletzt überproportional hoch ausfielen.

Kupfermarkt: China und USA sorgen für Rückenwind

Im Mai hatte der Kupferpreis das Allzeithoch aus dem Jahr 2011 eingestellt. Seither gab es einen kräftigen Rücksetzer. In der Spitze ging es fast bis auf 9.000 US-Dollar je Tonne zurück. Das entspricht etwa einem Fünftel. Doch offenbar war diese Korrektur nur von kurzer Dauer. Nach einer Seitwärtsbewegung im Juni geht es wieder kräftig aufwärts. Dabei spielen vor allem Angebotssorgen eine Rolle. So haben Nachrichten aus China, dem mit Abstand größten Kupferverbraucher, den Preis unterstützt. Dazu kommt, dass in den USA eine parteiübergreifende Gruppe von Senatoren laut Bloomberg kurz vor der Einigung in Sachen Infrastrukturprogramm steht. Damit will Präsident Biden seinen „green deal“ umsetzen und Amerikas Verkehr sowie Industrie deutlich grüner gestalten. Das stärkt die Nachfrage nach Kupfer, insbesondere wegen der notwendigen Modernisierung der Infrastruktur sowie des Rückenwinds für Elektroautos. Parallel legen die Preise für Lithium in China kräftig zu, da die Nachfrage aus der Batterieindustrie stark bleibt. Im Monatsvergleich gab es im Juni ein Plus von 160 Prozent bei der Zahl der verkauften Elektorautos. Auch das ist gut für Kupfer, denn dort werden rund drei- bis viermal so viel des Metalls benötigt wie bei Fahrzegen mit Verbrennungsmotoren.