Markpool Media aus Hannover - Ansprechpartner für moderne Mitarbeitergewinnung

Geeignete Fachkräfte finden mit moderner Mitarbeitergewinnung

Fachkräfte finden ist heute nicht ganz einfach. Bildquelle: Free-Photos / pixabay.com

Das Unternehmen Markpool Media aus Hannover hat für diese Herausforderung ein System entwickelt, mit dem es jedem Handwerksbetrieb möglich ist, eine eigene, moderne Arbeitgebermarke aufzubauen, sodass Sie bereits nach ein bis zwei Wochen für potentielle Bewerber sichtbar werden.Mittlerweile betreut das Team von Niklas Lange und Patrick Riedel über 60 Betriebe in ganz Deutschland und kennt die Sorgen und Herausforderungen der Betriebe ganz genau.

Wer ist Markpool?

Das Unternehmen Markpool wurde von Niklas Lange 2015 in Hannover gegründet. Relativ schnell kam auch Patrick Riedel mit dazu. Er war vorher über einige Jahre in einem mittelständischen Handwerksbetrieb für das Recruiting zuständig und durch die damit eingebrachte Erfahrung wurde Beiden schnell klar: Wir müssen dem Handwerk bei der Mitarbeitergewinnung helfen. Mittlerweile beschäftigen sie fünf Mitarbeiter, die sie selbst auch mit Ihrem System gewonnen haben.

Wie hilft Markpool?

Markpool hat ein System entwickelt, mit dem es jeder Betrieb innerhalb eines kurzen Zeitraums schaffen kann, die ersten passenden Fachkräfte für den eigenen Betrieb zu gewinnen.

Das System besteht aus drei Säulen:

Der eigene Social Media Auftritt und die moderne Darstellung des eigenen Betriebes Den Betrieb in die Sichtbarkeit von potentiellen Kandidaten bringen Den potentiellen Bewerber vorab so zu informieren und qualifizieren, dass sich auch wirklich nur passgenaue Kandidaten bewerben

Die Kunden von Markpool können sich darauf verlassen, dass Markpool jeden einzelnen Schritt dabei übernimmt, sodass der Unternehmer nur noch auf die ersten Bewerbungen warten muss.

Durch die jahrelange Erfahrung gibt es einen reibungslosen Ablauf. Sei es bei der Erstellung von hochwertigen Recruiting-Videos oder auch bei der Erstellung von Werbekampagnen. Der Kunde kann sich zu einhundert prozent auf die Expertise verlassen.

Welche Gewerke betreut Markpool?

Markpool unterstützt mit den Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung grundsätzlich jedes Gewerk. Ein Hauptaugenmerk liegt vor allem auf der SHK- und Elektro-Branche, aber auch Montagefirmen für Wintergärten und Terrassenüberdachungen oder auch Küchen machen einen Großteil der Kunden aus.

Wie schnell kann man Ergebnisse erreichen?

In der Regel lassen die ersten Ergebnisse nicht lange auf sich warten. Zunächst müssen im Vorfeld einige Vorbereitungen getroffen werden. So müssen hochwertige Recruitingvideos gedreht und geschnitten werden. Fotos vom Betrieb des Kunden müssen gedreht und bearbeitet, sowie die Werbekampagnen angelegt werden. Vor dem eigentlichen Start der Werbekampagne zur Mitarbeitergewinnung sollten zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit eingeplant werden. Sobald die Kampagne online geschaltet wurde, kommen bereits in den ersten ein bis zwei Wochen die ersten Bewerber.

Welche Angebotsformate gibt es?

Die Angebote von Markpool passen sich der jeweiligen Herausforderung des Betriebes an: So kann der Kunde bei Markpool zwischen einer drei, sechs oder 12-monatigen Kampagne wählen. Gerade größere Betriebe, die von einer größeren Fluktuation (10 Prozent der Belegschaft verlassen im Schnitt jedes Jahr den Betrieb) betroffen sind, nutzen die Angebote über sechs oder 12 Monate. Besteht akuter Bedarf an ein oder zwei Mitarbeitern, dann ist die dreimonatige Werbekampagne die beste Wahl. Das Angebotsportfolio beginnt bei 5.000 € netto. Mehr Informationen auf: www.markpool.de

