Die KST Beteiligungs AG hat im zurückliegenden Quartal an ihre erfreuliche Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate angeschlossen und weist zum 30.06.2021 einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 413 (Vorjahresperiode - TEUR 376) aus. Der innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG hat sich zum 30.06.2021 weiter auf nun EUR 1,81 pro Aktie erhöht und hat damit im laufenden Jahr mehr als 8% zugelegt.

Die KST hat im abgelaufenen Quartal das bereits avisierte und an die Aktionäre der Trans-Siberian Gold plc. London (TSG) gerichtete Übernahmeangebot für die Beteiligung an der TSG zum Kurs von £ 1,18 (gegen Barzahlung, entspricht aktuell ungefähr EUR 1,38) angenommen. Der Kurs der TSG hatte bereits im vergangenen Geschäftsjahr um ca. 68% zugelegt (Jahresschlusskurs per 31.12.2020, Börsenplatz London: £ 1,27, aktuell £ 1,19). Die Abwicklung des Übernahmeangebotes ist soeben erfolgt, womit der sich aus der Annahme dieses Angebots ergebende Beteiligungsgewinn nun im laufenden Quartal bilanzwirksam wird. In der Berechnung des inneren Wertes pro Aktie war dieser aufgrund der Börsenkursentwicklung der Aktie der TSG bereits enthalten.



Die Erträge aus Wertpapieren in Form von Zinsen und Dividenden erreichten in den ersten sechs Monaten TEUR 76 (Vorjahresperiode TEUR 92). Wie vorgesehen werden damit die ordentlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft, die auch im ersten Halbjahr 2021 mit TEUR 76 (Vorjahresperiode TEUR 77) auf dem gewohnt niedrigen Niveau verblieben, bereits ausgeglichen. Die Personalkosten der Gesellschaft lagen im ersten Halbjahr 2021 mit TEUR 12 weiterhin unverändert. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens waren mit TEUR 25 (Vorjahresperiode TEUR 238) nur im geringen Umfang vorzunehmen.



Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG hat sich zum 30.06.2021 auf TEUR 8.197 (31.12.2020: TEUR 7.479) erhöht. In Höhe von TEUR 2.400 bzw. ca. 29% (31.12.2020: TEUR 2.570, ca. 34%) war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der Aktienbestand der Gesellschaft lag zum 30.06.2021 bei ca. TEUR 5.188 (31.12.2020: TEUR 4.221) bzw. ca. 63% der Bilanzsumme. Hiervon waren ca. 56% in Titeln aus dem Bereich der Indices der DAX-Gruppe sowie in Auslandstiteln, deren Indexzugehörigkeit, soweit vergleichbar, diesen in etwa entspricht, investiert, wobei die inzwischen nicht mehr bestehende Beteiligung an der TSG zum 30.06.2021 hierin noch eingeschlossen war.



Der Vorstand



Kontakt:

Reinhard Voss



KST Beteiligungs AG

Dammstraße 5

71120 Grafenau



E-mail: voss@kst-ag.de

Tel.: +49 (0)7033 40600 78

Fax: +49 (0)7033 40600 79



