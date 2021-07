Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schöppingen (ots) - Die shopware AG beschreitet neue Wege beim ThemaInfotainment: Der Softwarehersteller hat heute eine Video-on-Demand-Plattformveröffentlicht, deren Inhalte sich auf das Thema E-Commerce fokussieren. Damitnimmt Shopware als erstes Unternehmen, das ein solches Projekt startet, eineVorreiterrolle in der Branche ein. Beim kostenlosen Streaming-Dienst "ShopwareTV" (http://www.shopware.tv) finden Zuschauer Videos, die nebengeschäftsrelevanten Informationen auch einen unterhaltenden Charakter haben. ZumStart sind bereits zwei aufwendig produzierte Serien mit jeweils bis zu fünfFolgen verfügbar, weitere Formate werden sukzessive folgen."Wenn Leute, die uns nicht kennen, auf Shopware stoßen, sehen sie uns vielleichtausschließlich als E-Commerce-Unternehmen. Damit liegen sie natürlich nichtfalsch, aber diese Sicht erzählt auch nicht die ganze Geschichte", sagtSebastian Hamann, Vorstand der shopware AG, in der ersten Szene der Serie "NewKid in Town". Das Statement beschreibt die Philosophie des Software-Unternehmensund erklärt gleichzeitig die ungewöhnliche Entscheidung von Shopware, eineeigene Streaming-Plattform an den Start zu bringen. "Wir schauen stets über denTellerrand und überraschen unsere Community durch ungewöhnliche Kampagnen. Dazuzählt sicherlich auch Shopware 5 - das Release, das wir seinerzeit mit einemeigenen Kinofilm und einer dazugehörigen Tour beworben haben. Und eben auchShopware TV", so Hamann. Shopware TV sei aber mehr als das. Denn der Servicegehe weit über die spezifischen Produkte hinaus und nehme eine viel weitere,umfassendere Perspektive auf das Thema E-Commerce ein.Shopware TV geht mit zwei Serien an den StartShopware TV soll als Infotainment-Plattform für E-Commerce-Enthusiasten dienenund Offenheit und Kooperation unter allen Marktteilnehmern fördern. "EinenSchwerpunkt legen wir auf die Marktbetrachtung des Konsumenten. Denn die Art undWeise, wie Menschen einkaufen, verändert sich ebenso stark wie die konsumiertenProdukte oder die Wahrnehmung einer Marke. Shopware TV soll dazu beitragen,diese Prozesse zu verstehen und von dem Wissen langfristig zu profitieren", sagtHamann. Konkret gewährt Shopware TV in qualitativ anspruchsvollen FormatenInspiration und Einblicke in alle Bereiche rund um Shopware und weit darüberhinaus. Angesprochene Themen sind dabei Gründertum, Erfolgsfaktoren vonHandelsunternehmen, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Handel und vielesmehr. Neben der Serie "New Kid in Town", die in Zusammenarbeit mit derFilmproduktionsfirma Brandnew Entertainment und Regisseur Sebastian Morettoentstanden ist, veröffentlicht die shopware AG zum Start eine gleichermaßen