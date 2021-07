Encavis meldet eine Zusammenarbeit zwischen der eigenen Sparte Encavis Asset Management AG und dem Freiburger Energie- und Umweltdienstleister badenova. Beide Unternehmen wollen gemeinsam ihr Deutschland-Portfolio an Projekten im Bereich Erneuerbare Energien ausbauen.„Die erste Kooperation umfasst Photovoltaikanlagen an fünf Standorten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die beide Unternehmen zusammen mit weiteren ...