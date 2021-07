SocialTruth, das Anti-Fake-News-System zur Bewertung der Vertrauenswürdigkeit von Nachrichten, hat die ersten Tests erfolgreich abgeschlossen

Rome (ots/PRNewswire) - Ein Konsortium aus 11 Partnern engagiert sich für die

"Einbettung von Wahrhaftigkeit in Social Media und Web"



Die ersten beiden Testphasen des SocialTruth-Projekts, der Suchmaschine, die

Internet-Nachrichten analysiert, klassifiziert und deren Zuverlässigkeit

zertifiziert, sind abgeschlossen.



SocialTruth ( http://www.socialtruth.eu/ ) ist ein multikulturelles und

multidisziplinäres europäisches Projekt, das von einem internationalen

Konsortium von 11 Partnern unter der Leitung des ICCS in Athen konzipiert und

entwickelt wurde.





Das Ziel von SocialTruth ist es, die Nachrichten zu analysieren, indem es ihreZuverlässigkeit klassifiziert, um die Verbreitung von Informationen im Internetsicherer und vertrauenswürdiger zu machen.Nach mehr als zwei Jahren Teamarbeit haben die Partner des Konsortiums, die ander direkten Erprobung beteiligt waren, diese Arbeitsphase abgeschlossen.Die Tests umfassten mehr als 700 Anwendungsfälle in 14 Tagen, bei denen fast 500Websites, Artikel und Online-Nachrichten der SocialTruth-Analyse unterzogenwurden. Auf diese Weise wurde das System überprüft und es wurden Datengesammelt, die von den technischen Partnern für die weitere Entwicklung undDefinition des Systems genutzt werden, welche in Kürze abgeschlossen sein wirdund zur abschließenden Bewertungsrunde im September 2021 führt.Die Ergebnisse dieser ersten experimentellen Tests sind mehr alszufriedenstellend und gehen über die Erwartungen hinaus: Fast 90% der "echten"Nachrichten wurden vom SocialTruth-System korrekt erkannt und als gültig undzuverlässig identifiziert. In ähnlicher Weise erreichte die Gesamterfolgsratevon SocialTruth für Nachrichten, die gefälschte Informationen enthielten, 63 %.Die Auswertungen wurden mit der Endbenutzer-App Digital Companion durchgeführt.Es handelt sich um ein einfaches Add-on, das auf allen gängigen Browsern leichtinstalliert werden kann. Die Benutzererfahrung des Digitalen Begleiters betontden Komfort, da er benutzerfreundlich und leicht verständlich ist.Das Blockchain-System wurde eingesetzt, um zu garantieren, dass die Ergebnisseder Analyse zuverlässig und solide sind.All diese vorläufigen Ergebnisse haben das Konsortium gestärkt, insbesondere dastechnische Team, das nun den Motor verfeinert und verbessert, um schnell zueinem Endprodukt von absoluter Zuverlässigkeit zu gelangen.SocialTruth ist nun bereit, von echten Endanwendern, wie einer Presseagentur undeiner bürgerorientierten Stiftung, getestet zu werden.Gefördert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 derEuropäischen Union wurde SocialTruth entwickelt, um Fake News zu bekämpfen. DieIdee, ein offenes, demokratisches, pluralistisches und dezentralisiertesÖkosystem zu schaffen, zeigt die Originalität des Projekts. Die Initiativeermöglicht einen einfachen Zugang zu verschiedenen Verifizierungsdiensten,gewährleistet Skalierbarkeit und baut Vertrauen auf. Und das in einervollständig dezentralen Umgebung.Das Konsortium von SocialTruth besteht aus Partnern aus 6 europäischen Ländern:drei weithin anerkannte Forschungsorganisationen: ICCS - Institute ofCommunications and Computer Systems (Athens - GR); UTP-University of Sciencesand Technology (Bydgoszcz - PL); LSBU-London South Bank University (London -UK).Drei wichtige technische Partner, Entwickler und Softwareanbieter: Thales (Paris- FR); Expert AI (Paris - FR) und Qwant (Paris - FR); sowie zwei erfahreneUnternehmensberatungsfirmen: Tecoms (Rome - IT) and Zanasi&Partners (Modena -IT).Das SocialTruth-Konsortium wird durch zwei große Nachrichten- und Mediengruppenergänzt: Adnkronos (Rom - IT) und DeAgostini Scuola (Rom - IT) sowie vonInfoCons (Bukarest - RO), einer sehr aktiven Verbraucherorganisation.