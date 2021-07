Local SEO ist besonders für kleine Unternehmen von Vorteil

Mit Local SEO kann man sein Geschäft dort positionieren und so von vielen Neukunden profitieren. Welche weiteren Vorteile gibt es? Was ist Local SEO?

Bild: Das Smartphone - die schnelle Suche für Unterwegs. Bildquelle: von natureaddict auf Pixabay

Was ist Local SEO überhaupt?

Local SEO (Local Search Engine Optimization) ist ein wichtiger Bestandteil der Suchmaschinenoptimierung im Online Marketing. Ziel ist es, das Ranking der eigenen Website bei lokalen Suchanfragen in Google positiv zu beeinflussen. Das soll den Verkauf der Dienstleistungen oder Produkte fördern. Standortgebundene Unternehmer sollten sich daher intensiv mit dem Thema auseinandersetzen.

Der Fokus liegt auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets und Smartwatches. Durch das Auslesen des aktuellen Standorts oder der IP-Adresse wird der aktuelle Standort bestimmt und relevante Unternehmen im Umkreis angezeigt. Local SEO beinhaltet Suchanfragen mit konkretem Standort (“Hausarzt München”), Ortsangaben (“Dr. Meier München”) oder Suchphrasen ohne Ortsangabe, aber mit einem lokalen Bezug (“Hausarzt”).

Die Strategie des Local SEO sollte auf die organische Suchmaschinenoptimierung des klassischen SEO abgestimmt sein und sinnvoll ergänzen.

Welche Faktoren sind zu beachten?

Wie gut die eigene Website in den lokalen Suchergebnissen platziert ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Eine Google My Business Website sollte auf jeden Fall existent sein. Sie verbindet das Unternehmen mit anderen Google Diensten und den Bewertungen. Kunden können die wichtigsten Informationen auf einen Blick einsehen. Einträge in lokale Branchenbücher sind für die Local Citation unabdingbar. Ist man in den sozialen Netzwerken mit dem Firmenaccount aktiv, wirkt sich dies ebenfalls positiv aus. Hier kann man Kundenfotos teilen, über Neuigkeiten informieren und schnell mit den Kunden interagieren.

Auch die OnPage Optimierung spielt eine wichtige Rolle. Die sogenannten NAP Angaben (Name, Adresse, Telefonnummer) müssen gut sichtbar platziert und immer im gleichen Format erscheinen. Darüber hinaus sind Backlinks, Keywords, Personalisierung, Metabeschreibungen und vieles mehr notwendig, um erfolgreich zu ranken.

Für Inhaber wird es ohne die notwendigen Fachkenntnisse schwer, sich im Ranking unter den Wettbewerbern zu behaupten. Die dringend empfohlene, fachkundige Unterstützung bei Local SEO bekommt man hier.