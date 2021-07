Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 27.07.2021

Kursziel: 14,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Hohe Materialpreise und pandemiebedingte Verzögerungen führen zu Prognoseanpassung - China-Werk erreicht Meilenstein



Schweizer Electronic hat am vergangenen Freitag vorläufige H1-Zahlen vorgelegt und die Guidance nach unten angepasst. Hintergründe sind eine negative Preisentwicklung auf der Beschaffungsseite sowie pandemiebedingte Verzögerungen bei der Anbindung von Großkunden in China. Bereits Anfang letzter Woche gab das Unternehmen indes das Erreichen eines weiteren Meilensteins im Produktionshochlauf am neuen Werk bekannt.

Starke Auftrags- und Umsatzentwicklung wird durch Kostenanstieg getrübt: In H1 erzielte Schweizer einen Konzernerlös i.H.v. 59,4 Mio. Euro (+30,9% yoy). Für Q2 impliziert dies einen Umsatz von 30,1 Mio. Euro (MONe: 28,0 Mio. Euro) bzw. ein starkes Plus von 67,9% yoy, womit das Vorkrisenniveau annähernd wieder erreicht wurde (Q2/19: 31,1 Mio. Euro). Der Auftragseingang verbesserte sich gegenüber dem in Q2 2019 von Stornierungen geprägten AE (-7,0 Mio. Euro) signifikant auf 51,7 Mio. Euro, was einen Auftragsbestand von 155,4 Mio. Euro per 30.06. zur Folge hatte. Letzteres stellt den höchsten Wert seit Q1 2019 dar. Die EBITDA-Marge sank indes in Q2 auf -11,4% und lag damit sowohl spürbar unter Q1-Level (-6,2%) als auch der bisherigen Zielspanne für das Gesamtjahr (0 bis -6%). Als Gründe gab das Unternehmen u.a. Preissteigerungen bei Roh- und Zulieferermaterialien an. So hat sich beispielsweise der Kupferpreis (COMEX) seit Jahresbeginn um mehr als 25% erhöht (Quelle: Capital IQ). Darüber hinaus hinkt Schweizer aufgrund der nach China noch bestehenden strikten Reisebeschränkungen beim Technologietransfer und der Qualifizierung des neuen Werks durch internationale Großkunden inzwischen hinterher, so dass Jintan den im Jahresverlauf angestrebten Break-Even nicht mehr schaffen dürfte. In Summe hielt der Vorstand angesichts einer starken Nachfrage im Heimatmarkt die Wachstumsprognose für den Konzernerlös in 2021 zwar aufrecht (+20 bis 30%), erwartet nunmehr für das Gesamtjahr aber eine klar negative EBITDA-Marge von -5 bis -10% (zuvor: 0 bis -6%).



