Wiesbaden (ots) - In Ulm Dornstadt arbeiten Deutsche Bahn, MAN Truck & Bus, dieHochschule Fresenius und die Götting KG im Projekt ANITA an der digitalenZukunft: Auf dem Container-Depot von DB Intermodal Services und demDUSS-Terminal (Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH) sollen sichvollautomatisierte Lkw künftig selbstständig bewegen. Der Kombinierte Verkehrkann so effizienter und flexibler organisiert werden. Das schafft Anreize fürnoch mehr klimafreundlichen Verkehr auf der Schiene.- Hochschule Fresenius schließt umfangreiche Analysen ab, um Plattform fürautonomen Hub-to-Hub-Verkehr am DUSS und DB IS Ulm anzufertigen- Wichtige Grundlagenarbeit für künftige Einsätze autonomer Lkw in der Logistikwie sie durch das kürzlich verabschiedete Gesetz zum autonomen Fahren auchrechtlich möglich werden sollen.

Damit sich Lkw und Terminalumgebung "verständigen" können, hat die HochschuleFresenius jetzt die Ergebnisse ihrer Studie vorgestellt. Darin hatten dieWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kooperation mit MAN Truck & BusVerhaltensweisen von Menschen und Maschinen vor Ort analysiert, um sie indigitale Prozesse und Regelwerke zu überführen. So soll ein modular aufgebauterSchaltplan für autonome Transporte entstehen. "Um autonome Lkw in der Logistikeinzusetzen, ist es schon bei der Entwicklung wichtig, typischeEinsatzanforderungen zu kennen und notwendige Schnittstellen frühzeitig zuberücksichtigen. Deshalb setzen wir bei unseren Projekten zum autonomen Fahrenkonsequent auf den konkreten Praxisbezug und die Expertise aus Logistik undWissenschaft. Die Grundlagenarbeit der Hochschule Fresenius hat für uns dahergroße Bedeutung", so Andreas Zimmermann, Leiter Vorentwicklung Electronics beiMAN Truck & Bus.Im Rahmen des Projektes ANITA (Autonome Innovation im Terminalablauf) werden dieLogistikprozesse innovativ umgestaltet. "Entscheidende Faktoren für dieWeiterentwicklung des Terminalbetriebs sind sowohl Digitalisierung als auchAutomatisierung. Sie ermöglichen es, Transporte schneller, effizienter sowieplanbarer abzuwickeln und die Kapazität bestehender Infrastrukturen zusteigern", erklärt Andreas Schulz, Geschäftsführer der DUSS. "Die digitaleSystemsteuerung ermöglicht es, den fahrerlosen Truck reibungslos in dielogistischen Abläufe der Terminals zu integrieren", beschreibt Prof. Dr.Christian T. Haas, Leiter des Instituts für komplexe Systemforschung an derHochschule Fresenius, den Hintergrund dieses Vorhabens als Voraussetzung füralle weiteren Schritte.Auch in anderen Containerterminals der DB AG in Deutschland haben Haas und sein