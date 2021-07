TA Associates meldet strategische Wachstumsinvestition in Elos Medtech

TA Associates, ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital, meldete heute den Abschluss einer auf Wachstum ausgerichteten Mehrheitsbeteiligung an Elos Medtech AB (NASDAQ STOCKHOLM: ELOS B), einem führenden innovativen Auftragsfertigungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) mit Full-Service auf dem weltweiten Medizinproduktemarkt.

Gegründet 1923, hat Elos Medtech den Hauptsitz im schwedischen Göteborg und unterhält seine Betriebsanlagen in Schweden, Dänemark, China und den USA. Als globaler Lösungspartner mit kompletten Serviceleistungen und vertikaler Integration für führende Medizinprodukteunternehmen auf der ganzen Welt bedient Elos Medtech den Dental-, Orthopädie- und Life-Science-Markt. In langfristiger Partnerschaft mit seinen Kunden bietet Elos Medtech nachhaltige und innovative Produkte und Lieferlösungen für den globalen Medizintechnik- und Life-Science-Markt.

„Wir verfolgen Elos Medtech seit mehreren Jahren und sind von dem Unternehmen und seinem Managementteam äußerst beeindruckt“, sagte Lovisa Lander, Principal bei TA. „Unserer Meinung nach ist Elos Medtech angesichts der wohlverdienten Reputation für Qualität und Zuverlässigkeit gut aufgestellt, um seinen Marktanteil als Partner der Wahl für führende Medizinprodukte- und Life-Science-Unternehmen auf der ganzen Welt weiter auszubauen. TA kann unserer Ansicht nach mit unserem Wissen, Netzwerk und unseren finanziellen Ressourcen die Investitionen unterstützen, die für die Fortsetzung des Wachstumskurses des Unternehmens erforderlich sein werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Elos Medtech, um seine Position als weltweit qualitätsbewussten Entwicklungs- und Produktionspartner mit MedTech-Schwerpunkt zu festigen.“

„Ich freue mich sehr, TA als Mehrheitsaktionär von Elos Medtech zu begrüßen", sagte Jan Wahlström, CEO von Elos Medtech. „TA hat bereits mehr als 70 Investments in Healthcare-Unternehmen, darunter viele Medizinproduktefirmen, abgeschlossen und verfügt so über die fundierte Erfahrung, das Netzwerk und die weltweiten Ressourcen, die sich unserer Ansicht nach in dieser Phase unseres Wachstums als äußerst nützlich erweisen werden. Ich danke allen unseren Aktionären sowie unseren qualifizierten und motivierten Mitarbeitern für ihre Unterstützung von Elos Medtech und freue mich auf eine enge Partnerschaft mit TA, während wir den weiteren Aufbau einer starken globalen Gruppe fortsetzen.“