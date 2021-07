Den Neustart zum Neubeginn machen / Wie das Gastgewerbe besser aus der Krise findet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Es läuft noch nicht wieder rund in der Tourismus- undHotelleriebranche. Das Gastgewerbe hat angesichts allgemeiner Lockerungen längstwieder geöffnet, und viele Urlaubsorte sind weitgehend ausgebucht. Allerdingshaben zahlreiche Arbeitskräfte der Branche während der Pandemie den Rückengekehrt. Die Folge: Vielerorts ist qualifiziertes Personal rar, was sich inkürzeren Öffnungszeiten, geringerer Speisenauswahl und in der Folge wenigerUmsatz widerspiegelt. Die Betriebe sollten sich jetzt auf ihr Kerngeschäftkonzentrieren, Kosten sparen und ihr Geschäft zukunftssicher machen. CloudComputing kann hier helfen.Beherbergungsverbote und Einreisestopp im Zuge der Corona-Maßnahmen haben diedeutsche Tourismusbranche stark getroffen. Hotelbetriebe, Pensionen,Ferienwohnungen & Co. verzeichneten 2020 einen Rückgang der Gästezahlen um 39Prozent auf 302,3 Millionen Übernachtungen. Trotz Öffnungen allerorten lag imMai dieses Jahres die Zahl der Übernachtungen bei nur etwa einem Drittel desVorkrisenjahrs, lediglich 38.276 von circa 52.000 (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/07/PD21_325_45412.html) erfasstenBeherbergungsbetrieben hatten in diesem Monat geöffnet. Und im Juni, so diejüngste Umfrage (https://www.tophotel.de/dehoga-umfrage-zum-neustartauch-nach-dem-restart-hohe-umsatzverluste-im-gastgewerbe-101920/) des Hotel- undGaststättenverbandes Dehoga, verzeichneten die Hotels und Restaurants immer nochUmsatzeinbußen von 35,7 Prozent im Vergleich zum Juni 2019.Auf den ersten Blick haben die "Überbrückungshilfen" - 93 Prozent der Betriebeerhielten diese laut Bundeswirtschaftsministerium - ihr Ziel erreicht. DieUnternehmen überlebten, aber laufende Kosten, die gestundet wurden, oderSozialabgaben und Steuern müssen jetzt wieder gezahlt werden. Zum Erwirtschaftennicht nur ausreichender Umsätze, sondern solcher, die reichen, um die Verlustenach und nach wettzumachen, fehlt auch Personal. Die Dehoga spricht davon, dasszwölf Prozent der sozialsicherungspflichtigen Angestellten, knapp 130.000Arbeitskräfte, Aushilfen noch nicht mitgezählt, anderweitig Jobs gefundenhätten. Dieser Personalmangel läuft dem wirtschaftlichen Ziel entgegen.Unternehmen aus der Tourismus- und Hotelleriebranche sollten daher alle Kräfteauf ihr Kerngeschäft konzentrieren und Kosten so weit wie möglich reduzieren.Und außerdem darauf vorbereitet sein, dass schnell wieder ansteigendeInfektionszahlen zu einer vierten Pandemie-Welle und erneuten Schließungenführen könnten. Der Neustart ist daher auch eine Chance für einen Neubeginn desGeschäftsbetriebs, bei der zeitgemäße Informationstechnik (IT) helfen kann.