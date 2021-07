Roscan Gold: Großaktionär Michael Gentile baut Position aus!

Die Aktie von Roscan Gold musste mit dem #Goldpreis kräftig Federn lassen. Der strategische Investor Michael Gentile nutzte die aktuelle Situation zum Ausbau seiner Position aus.

„Easy come, easy go!“ Die Aktionäre von Roscan Gold dürften sich aktuell in den Februar zurückversetzt fühlen. Mit sehr guten Bohrergebnissen auf seinem Kandióle-Projekt hatte der Gold-Explorer in Mali kräftig zulegen können. In der Spitze stieg die Aktie bis auf 0,64 CAD und performte damit auch den Goldpreis deutlich aus. Doch seit dem April ging es auch hier bergab, und nun steht der Kurs dort, wo er bereits im Februar stand. Doch es gibt genug antizyklisch agierende Investoren wie Michael Gentile, die diese Situation ausnutzen. Der Investor Michael Gentile übte nun seine 2,3 Mio. Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,16 CAD aus und statt die dadurch erhaltenen Aktien direkt auf den Markt zu werfen, um Kursgewinne zu realisieren, hat Gentile die Papiere behalten. Damit steigt seine direkt gehaltene Aktienzahl auf rund 18 Mio. Stück. Gentile wird somit zum zweitgrößten Einzelaktionär des Goldexplorers. Nur das Managament und die Direktoren halten nun mehr Aktien als der Nordamerikaner (siehe unten).

Roscan Gold: Übernahmekandidat in Westafrika

Roscan Gold (0,36 CAD | 0,24 Euro; CA77683B1076) entwickelt das Kandióle-Goldprojekt in Westafrika. Die Analysten von Stifel GMP sehen in Kandióle das Potenzial für ein mehrere Millionen Unzen Gold umfassendes Vorkommen und deshalb im Unternehmen auch einen Übernahmekandidaten. Roscan hat dort bereits mehrere Goldzonen fortgeschritten exploriert und ist immer wieder auf sehr hohe Goldgrade gestoßen, wie beispielsweise hier und hier. In diesen Zonen liegt auch der Fokus des Unternehmens. Bereits im dritten Quartal will man für Kandióle die mit Spannung erwartete erste Ressourcenschätzung vorlegen. Die Nähe der Liegenschaft zu großen Minen spricht zudem für eine Übernahme. Denn im Umkreis von weniger als 100 Kilometern befinden sich ein halbes Dutzend Goldminen mit Betreibern wie Barrick Gold (Loulo-Gounkoto-Mine), B2Gold (Fekola-Mine) oder auch IAMGold (Sadiolo und Boto). Das Kursziel der Stifel-Analysten liegt bei 0,80 CAD und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Das Papier war im Zuge des Goldpreisverfalls in den vergangenen Monaten um mehr als ein Drittel zurückgekommen. Der Kurs bewegt sich inzwischen unterhalb des Platzierungspreises des Financings im Mai (siehe hier).