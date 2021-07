DZ BANK stuft BECHTLE AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Bechtle von 190 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe die derzeit bestehenden Lieferkettenschwierigkeiten bei Halbleitern, Panels und Displays bisher gut gemeistert, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In einem starken zweiten Halbjahr könne sich zudem der Anteil wiederkehrender Umsätze erhöhen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 10:09 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 10:23 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.