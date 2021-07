WARBURG RESEARCH stuft Encavis auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jan Bauer

Analysiertes Unternehmen: Encavis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18,90

Kursziel alt: 18,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Encavis auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,90 Euro belassen. Aus der europäischen Politik gebe es Rückenwind für einen "Green Deal", von dem auch der Investor in Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen profitieren dürfte, schrieb Analyst Jan Bauer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch dürfte es von der neuen Bundesregierung einen dezidierten Plan zur Rückführung von CO2-Emissionen geben./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.