Pay-TV und bezahlte Videoinhalte wachsen 2020 erstmals auf über 4 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland

Berlin (ots) -



- Die Gesamtumsätze aus Pay-TV & Paid-Video-on-Demand steigen in der DACH-Region

2020 um 11 Prozent auf 5 Milliarden Euro

- In Deutschland 2020 erstmals über 20 Millionen Pay-TV-Zuschauer

- Wachstumstreiber bleiben bezahlte Abrufinhalte im Internet



Der Markt für Pay-TV und bezahlte Videoinhalte entwickelt sich mit hoher Dynamik

weiter. VAUNET, Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in

Deutschland, dokumentiert diese Entwicklung mit der Publikation "Pay-TV und

Paid-VoD in Deutschland 2020/2021", die heute in Berlin vorgestellt wurde.







4,2 Milliarden Euro (2019: 3,8 Mrd. Euro), für 2021 wird ein weiterer Anstieg

auf rund 4,5 Milliarden Euro prognostiziert. Umsatzstärkstes Segment bleibt

Pay-TV mit 2,1 Milliarden Euro, das Wachstum wird von Video-on-Demand (VoD)

getrieben. Größtes On-Demand-Einzelsegment ist Subscription-Video-on-Demand

(SVoD) mit einem Umsatzvolumen von 1,6 Milliarden Euro in 2020 (2019: 1,2 Mrd.

Euro). Laut Prognose 2021 wird hier mit weiterem Wachstum auf rund 1,8

Milliarden Euro gerechnet. In der gesamten DACH-Region erreichten die Umsätze

aus Pay-TV und Paid-Video im Jahr 2020 erstmals 5 Milliarden Euro (2019: 4,5

Mrd. Euro) und werden laut Prognose 2021 auf etwa 5,4 Milliarden Euro ansteigen.



Bei einer stabilen Basis von rund 8 Millionen Pay-TV-Abonnenten erreichten die

AGF-lizensierten Pay-TV-Programme in Deutschland im Dezember 2020 erstmals über

20 Millionen Pay-TV-Zuschauer. Im Jahresdurchschnitt erzielten sie 2020 eine

durchschnittliche Reichweite von 17,4 Millionen Pay-TV-Sehern pro Monat - im

Vergleich zu 2019 ist das eine Steigerung von 200.000 Zuschauern. Die Zahl der

SVoD-Abonnenten lag 2020 deutschlandweit bei 17,5 Millionen und soll laut

Prognose im laufenden Jahr erstmals die 20-Millionen-Marke überschreiten.



Frank Giersberg, VAUNET-Geschäftsführer: "Die Umsätze von Pay-TV und Paid

Video-on-Demand haben sich in den vergangenen 10 Jahren von 2 Milliarden 2012

auf heute über 4 Milliarden Euro verdoppelt. Dieser Wachstumstrend setzt sich

auch in den von der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 fort.

Wachstumstreiber sind die Video-on-Demand-Angebote, die von immer mehr Menschen

abonniert und vielfach in Ergänzung zu Pay-TV genutzt werden."



Tim Werner , Vorstandsvorsitzender von Mainstream Media und Vorsitzender des

Arbeitskreises Pay-TV im VAUNET: "Wir alle leben aktuell in sehr

herausfordernden Zeiten. Von daher freut es mich sehr, dass sich unsere Branche

weiterhin so gut entwickelt. Die 102 Pay-TV-Programme, von denen ein Großteil im

VAUNET Arbeitskreis Pay-TV organisiert ist, bieten eine beeindruckende Vielfalt Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die Gesamtumsätze von Pay-TV und Paid-VoD erreichten 2020 ein Gesamtvolumen von4,2 Milliarden Euro (2019: 3,8 Mrd. Euro), für 2021 wird ein weiterer Anstiegauf rund 4,5 Milliarden Euro prognostiziert. Umsatzstärkstes Segment bleibtPay-TV mit 2,1 Milliarden Euro, das Wachstum wird von Video-on-Demand (VoD)getrieben. Größtes On-Demand-Einzelsegment ist Subscription-Video-on-Demand(SVoD) mit einem Umsatzvolumen von 1,6 Milliarden Euro in 2020 (2019: 1,2 Mrd.Euro). Laut Prognose 2021 wird hier mit weiterem Wachstum auf rund 1,8Milliarden Euro gerechnet. In der gesamten DACH-Region erreichten die Umsätzeaus Pay-TV und Paid-Video im Jahr 2020 erstmals 5 Milliarden Euro (2019: 4,5Mrd. Euro) und werden laut Prognose 2021 auf etwa 5,4 Milliarden Euro ansteigen.Bei einer stabilen Basis von rund 8 Millionen Pay-TV-Abonnenten erreichten dieAGF-lizensierten Pay-TV-Programme in Deutschland im Dezember 2020 erstmals über20 Millionen Pay-TV-Zuschauer. Im Jahresdurchschnitt erzielten sie 2020 einedurchschnittliche Reichweite von 17,4 Millionen Pay-TV-Sehern pro Monat - imVergleich zu 2019 ist das eine Steigerung von 200.000 Zuschauern. Die Zahl derSVoD-Abonnenten lag 2020 deutschlandweit bei 17,5 Millionen und soll lautPrognose im laufenden Jahr erstmals die 20-Millionen-Marke überschreiten.Frank Giersberg, VAUNET-Geschäftsführer: "Die Umsätze von Pay-TV und PaidVideo-on-Demand haben sich in den vergangenen 10 Jahren von 2 Milliarden 2012auf heute über 4 Milliarden Euro verdoppelt. Dieser Wachstumstrend setzt sichauch in den von der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 fort.Wachstumstreiber sind die Video-on-Demand-Angebote, die von immer mehr Menschenabonniert und vielfach in Ergänzung zu Pay-TV genutzt werden."Tim Werner , Vorstandsvorsitzender von Mainstream Media und Vorsitzender desArbeitskreises Pay-TV im VAUNET: "Wir alle leben aktuell in sehrherausfordernden Zeiten. Von daher freut es mich sehr, dass sich unsere Brancheweiterhin so gut entwickelt. Die 102 Pay-TV-Programme, von denen ein Großteil imVAUNET Arbeitskreis Pay-TV organisiert ist, bieten eine beeindruckende Vielfalt