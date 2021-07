STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

China-Aktien tiefrot

Nach der gestern beendeten Serie von fünf Gewinntagen in Folge gibt der DAX auch am Dienstag weiter ab und ringt bei einem Minus von 0,45% mit der Marke von 15.500 Punkten. Weitere Impulse werden am Abend aus Übersee erwartet, wo die US-Schwergewichte Alphabet, Apple und Microsoft ihre Quartalszahlen vorlegen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Morphosys (WKN 663200)

Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart gibt Morphosys bis zum Mittag über 10% ab und fällt damit auf den tiefsten Stand seit 2016. Gestern Abend hatte der Biotech-Konzern wegen veränderter Geschäftserwartungen beim Blutkrebsmedikament Monjuvi das obere Ende seiner Umsatzprognose für 2021 gekappt. Statt 150 bis 200 Millionen Euro erwartet Morphosys nun einen Jahreserlös von 155 bis 180 Millionen Euro. 2. BYD (WKN A0M4W9)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist heute die BYD-Aktie, die 4,3% einbüßt. Damit schließt sich das Papier den Verlusten der weiteren China-Aktien an. Seit die chinesische Regierung letzten Freitag den privaten und zum Teil börsennotierten Bildungssektor zur Gemeinnützigkeit gezwungen hat, treibt Anleger die Sorge um, dass diese Vorgabe auf weitere Branchen ausgeweitet werden könnte. 3. Alibaba (WKN A117ME)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart verliert auch die Alibaba-Aktie im Sog der chinesischen Aktien bis zum Mittag weitere 3,4%. Damit summieren sich die Verluste auf Monatssicht auf mehr als 15%. Auf Jahressicht notiert die Alibaba-Aktie bereits fast 24% im Minus.

