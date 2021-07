Mit gutem Beispiel voran / Nachhaltige Waldbewirtschaftung schützt die wertvollen Ökosysteme unseres Planeten. Faber-Castell macht vor, wie Ökologie und Ökonomie zusammenpassen (FOTO)

Stein (ots) - Zum Nature Conservation Day (28. Juli)



Holzgefasste Stifte sind seit Gründung von Faber-Castell im Jahr 1761 die

wichtigsten Produkte des Unternehmens. Jedes Jahr werden über zwei Milliarden

Blei- und Farbstifte produziert. Bis zu 80 Prozent des Holzbedarfs kann

Faber-Castell mittlerweile durch die eigene Waldbewirtschaftung decken; alle

weiteren, zugekauften Hölzer für die Stiftproduktion stammen aus

zertifiziert-nachhaltigen Quellen.



Transparenz und Vertrauen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Holzversorgung ist die Kenntnis übereigene Lieferketten das beste Mittel: Um welche Holzart handelt es sich? Auswelchem Land kommt sie? Und stammt sie aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft?Die Globalisierung von Lieferketten und die Vielfalt an Holzprodukten (inklusiveZellstoff und Papier) stellen Firmen vor große Herausforderungen. Und auchKunden können oft kaum nachvollziehen, ob und welchen Beitrag sie zu einernachhaltigen Forstwirtschaft leisten.Abhilfe schaffen international anerkannte Zertifizierungssysteme wie FSC®(Forest Stewardship Council) oder auch PEFC (Programme for the Endorsement ofForest Certification Schemes). Sie zielen darauf ab, Materialströmeidentifizierbar zu machen und nicht-konforme Holzherkünfte aus der Produktkette(Chain of Custody) auszuschließen. So sind sie zu global anerkanntenProduktstandards für den Einsatz nachhaltiger Holzressourcen geworden, auf densich alle in der Wertschöpfungskette (Forstwirtschaft, holzverarbeitendeIndustrie, Handel, Konsumenten) beziehen können.Eine zertifiziert-nachhaltige Holzbeschaffung steht schon lange im Mittelpunktder Nachhaltigkeitsstrategie von Faber-Castell. Die eigenen Wälder und dasForstmanagement in Brasilien sind seit 1999 FSC-FM zertifiziert, wasumweltgerechte, sozial verträgliche und wirtschaftlich nachhaltigeWaldbewirtschaftung sicherstellt. Die Produktkette wurde erstmals 2007 von FSCund 2010 von PEFC zertifiziert. Daraus ergeben sich eine Reihe an Hausaufgaben:So müssen an allen Standorten der Gruppe jährliche interne Audits erfolgen,unter anderem um die Materialbilanz sowie die Beschaffungs- undProduktionsprozesse zu prüfen. Außerdem sind alle relevanten gesetzlichenAnforderungen verschiedener Länder kontinuierlich zu überwachen und zudokumentieren. Neben der internen Prüfung wird das gesamte Managementsystem derGruppe jedes Jahr extern auditiert.Trotz des Aufwands zur Aufrechterhaltung eines solchen Systems ist es einewertvolle Basis zur Einhaltung rechtlicher Anforderungen wie zum Beispiel der