UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Sell'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 324

Kursziel alt: 324

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 324 Euro belassen. Der Auftragseingang im Quartalsvergleich beginne zu sinken, was nahelege, dass die Covid-19-bezogene Nachfrage 2021 kurz vor dem Höhepunkt stehe, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Labordienstleisters und Pharmazulieferers. Die Aktienbewertung sei daher nicht gerechtfertigt, ergänzte er und rechnet mit weiteren Auftragsrückgängen im dritten Quartal./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 23:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 23:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.