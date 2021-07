München (ots) - Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft hat seine

diesjährigen Handlungsempfehlungen vorgelegt. Auf Basis der von der Prognos AG ,

dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) sowie dem

Leonhard Obermeyer Center der TUM im Auftrag der vbw - Vereinigung der

Bayerischen Wirtschaft e. V. erstellten Studie "Constructing Our Future. Planen.

Bauen. Leben. Arbeiten" formuliert der Rat seine Empfehlungen an Politik,

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und legt dar, wie sich in Zukunft

gleichermaßen bedarfsgerecht , kostengünstig und nachhaltig planen und bauen

lässt.



Wolfram Hatz , Vorsitzender des Zukunftsrats der Bayerischen Wirtschaft und

Präsident der vbw erklärt: "Die Anforderungen an Gebäude und Infrastrukturen

verändern sich mit Blick auf den Klimaschutz , den Wandel in der Arbeitswelt ,

die Digitalisierung und die demografische Entwicklung gerade rasant."







Wirtschaft und Präsident der TU München erläutert: "Die gebaute Umwelt ist eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die in den kommenden Jahren aufgrund von

Klimawandel, wachsenden Städten und neuen Ansprüchen an die Infrastruktur

besonders herausfordernd ist. Forschung und Lehre sind hier aufgerufen,

Grundlagen für das Zusammenleben der Menschen und die Gesunderhaltung unseres

Planeten zu schaffen. Der Einsatz von modernster Computertechnologie,

Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen bietet völlig neue

Möglichkeiten, das Entwerfen, Bauen und Betreiben von Gebäuden wirtschaftlich,

effizient und ökologisch nachhaltig zu gestalten. Damit diese auch zum Tragen

kommen, müssen wir begrenzte Denksilos aufbrechen, Wissen, Werkzeuge und

Arbeitsweisen verschiedener Disziplinen zusammenführen und in

partnerschaftlichen Ökosystemen von Universitäten, Wirtschaftsunternehmen,

Technologiefirmen und Start-ups Innovationen effektiver in den Markt bringen."



Der Umsatz im Bauhauptgewerbe hat in Deutschland im Jahr 2020 mit einem Plus von

6,6 Prozent auf annähernd 100 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch erreicht.

"Die Baubranche ist gut durch das erste Jahr der Corona-Pandemie gekommen und

hat sich als Stütze der Konjunktur erwiesen", betont Hatz und ergänzt: "Der

Bausektor ist mit 66.000 Betrieben , 317.000 Beschäftigten und einem

Jahresumsatz von 40 Milliarden Euro von zentraler Bedeutung für die bayerische

Wirtschaft."



