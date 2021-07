WuXi Biologics erhält von den deutschen Gesundheitsbehörden die Lizenz zur kommerziellen Herstellung von Arzneimitteln in Deutschland

Erste GMP-Herstellungserlaubnis außerhalb Chinas, die das erstklassige Qualitätssystem von WuXi Biologics bestätigt

Nur 12 Monate von der Qualifizierung der Anlage zur Zulassung, was die weltweite Einführung von "WuXi Biologics Speed" belegt

LEVERKUSEN, Deutschland, 27. Juli 2021 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), ein weltweit tätiges Unternehmen mit führenden Open-Access-Biologics-Technologieplattformen, gab bekannt, dass es von den deutschen Gesundheitsbehörden die Herstellungserlaubnis für seine Anlage zur Herstellung von Arzneimitteln (DP7) in Leverkusen, Deutschland, erhalten hat. Mit der Zulassung wird erstmals erfolgreich demonstriert, dass die von WuXi Biologics konsequent in China gelieferte Premier Quality in Verbindung mit Record Speed auch in globalen Ländern angewendet werden kann.

Die sechstägige Inspektion wurde von fünf Inspektoren des Gesundheitsamtes der Bezirksregierung Köln und anderen regionalen Inspektoraten durchgeführt. Der Umfang der Inspektionen umfasste nicht nur die Bereiche der cGMP-Herstellung, die für die Erteilung der Genehmigung erforderlich sind, sondern auch die kommerzielle Produktionsgenehmigung. Die Inspektion umfasste Qualitätssysteme, Dokumente und Schulungen, Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen und Gerätequalifikationen, aseptische DP-Produktion, Material- und Lieferantenmanagement, QC-Labore sowie elektronische Systeme und Datenintegrität. Die Anlage soll nächste Woche mit der kommerziellen Fertigung eines Schlüsselprodukts beginnen.

Dr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics, sagte: „Wir freuen uns, dass die DP7-Anlage in Leverkusen, einer der Eckpfeiler unserer Global Dual Sourcing-Strategie, die GMP-Inspektion für die kommerzielle Herstellung von Biologika durch eine EU-Aufsichtsbehörde erfolgreich bestanden hat. Diese Lizenz ist ein weiterer bemerkenswerter Meilenstein in unserem Bestreben, erstklassige Betriebe auf globaler Ebene zu etablieren. Wir werden uns weiterhin strikt an die von den Gesundheitsbehörden vorgegebenen Qualitätsstandards halten und dringend benötigte Biologika zum Wohle der Patienten weltweit produzieren."