CREDIT SUISSE stuft INTEL CORP auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Intel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Der Technologie-Fahrplan des Chipriesen habe eher Bestätigung als Neuerung geboten, schrieb Analyst John Pitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 11:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben