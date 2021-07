RBC stuft BHP GROUP auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tyler Broda

Analysiertes Unternehmen: BHP GROUP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BHP Group nach einem britischen Gerichtsurteil zu Schadenersatzansprüchen nach einem Dammbruch auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Mit dem Urteilsspruch dürfte das Verfahren gegen den Bergwerkskonzern in Großbritannien wieder aufgenommen werden, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei nicht gerade hilfreich. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konzern milliardenschwere Entschädigungen zahlen muss, sei aber gering./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 07:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 07:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.