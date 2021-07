Hier kommt der Sound of Change - Nothing ear (1) Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 27.07.2021, 15:30 | 38 | 0 | 0 27.07.2021, 15:30 | Nothing ear (1) kombiniert pure Schönheit und präzise Technik mit aktiver Geräuschunterdrückung und sorgt so für ein reines Klangerlebnis. LONDON, 27. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Heute hat Nothing „ear (1)" eingeführt, die mit Spannung erwarteten kabellosen Ohrhörer mit legendärem transparenten Design und erstklassigem Benutzererlebnis. Nothing ear (1) hat eine Spielzeit von bis zu 34 Stunden, kommt in einer Schutzhülle, einem leistungsstarken 11,6-mm-Treiber und marktführenden Spezifikationen, einschließlich aktiver Geräuschunterdrückung, und bietet so ein reines Klangerlebnis für nur 99 €. „Nothing ear (1) setzt frische Akzente in einem überfüllten, gleichförmigen Markt und gibt den Ton für die vernetzte digitale Welt der Zukunft an" - Carl Pei, CEO und Mitbegründer von Nothing. „Es verbindet fortschrittliche Technologie, präzise Konstruktion und bahnbrechendes Design zu einem unglaublichen Preis." Legendäres Design

So etwas gab es bisher noch nicht. Die pure Schönheit von ear (1) und die minimalistische Ästhetik zeichnen sich durch ihre Transparenz aus und enthüllt somit die Technik wie beispielsweise die Mikrofone, Magneten und Leiterplatten. Jedes Detail des ear (1) ist präzise durchdacht – vom sofort erkennbaren roten Farbsignal für „Rechts" bis zur verspielten Fischaugendelle der Schutzhülle, die dazu beiträgt, die Kopfhörer zu schützen. ear (1) sieht nicht nur außergewöhnlich aus, sondern wurde für besonderen Komfort entwickelt. Jeder Ohrstöpsel wiegt gerade einmal 4,7 g und beinhaltet druckmindernde Belüftungsöffnungen, eine ergonomische Passform und drei anpassbare Silikonspitzen. Reiner Klang

Reiner Klang beginnt mit einem großen Treiber: 11,6 mm groß, um genau zu sein. Die Audiophilen bei Teenager Engineering haben äußerst genau die Software und Hardware abgestimmt, um eine ausgeglichene Bass-, Mittelton- und Oberstimmen-Performance zu erzielen. Hinter den Kulissen sorgt die neueste Bluetooth-5.2-Konnektivität dafür, dass Sie keinen einzigen Takt verpassen. Hochmoderne Geräuschunterdrückung

Das Anti-Schallsytem bei ear (1) verwendet drei hochauflösende Mikrofone, um deine Musik, Filme und Podcasts scharf zu fokussieren. Verwende den Light-Modus für eine moderate Geräuschunterdrückung und den maximalen Modus in lauten Umgebungen wie in einem Flugzeug oder im Büro. Wenn die Welt um dich herum wieder teilhaben soll, aktiviere den Transparenzmodus. Für laute und klare Anrufe wurde speziell für ear (1) die Clear-Voice-Technologie entwickelt, die ablenkende Hintergrundgeräusche wie beispielsweise Wind reduziert.





