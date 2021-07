Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS erwirbt 5,25%-Birkenstock-Anleihe 2021/29 (3KQMZ)

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 30.04.2024 zu 102,625%, ab dem 30.04.2025 zu 101,313% und ab dem 30.04.2026 zu 100%. Ein Kündigungsrecht seitens der Anleihegläubiger besteht bei einem Kontrollwechsel zu 101% des Nennwertes.

Kult-Schuhmarke

Die Birkenstock GmbH & Co. KG ist ein deutscher Schuhhersteller mit Sitz in Linz am Rhein. Mit der gleichnamigen Schuhmarke ist die Gesellschaft international vertreten. BIRKENSTOCK gehört zu den Top Five der Global Footwear Brands und ist zugleich eine der bekanntesten deutschen Marken weltweit. Mit rund 3.000 Mitarbeitern ist das traditionsreiche Familienunternehmen in sechster Generation zugleich der größte Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

